Mike Tyson tvrdi da je ulovio Brada Pitta u krevetu bivše supruge. Evo što se zatim dogodilo

Boksača legenda Mike Tyson je u svojim memoarima Undisputed Truth priznao kako je jednom u krevetu svoje bivše supruge Robin Givens zatekao holivudsku zvijezdu Brada Pitta.

Iron Mike i glumica Robin Givens vjenčali su se u veljači 1988., a razveli godinu dana kasnije. Tyson u svojim memoarima tvrdi kako je Robin imala aferu s Pittom još dok je su bili u braku, piše Croring.

Slavni boksač u knjizi ističe kako je pronašao Pittov auto na prilazu kući, a onda je Brada i Robin uhvatio zajedno u krevetu.

– Čovječe, nemoj me udarati, nemoj me udarati – prisjetio se Mike navodnih riječi preplašenog Pitta.

Tyson je napisao: ‘Ne možete ni zamisliti kakav je imao izraz lica kada me vidio na vratima. Izgledao je kao da je spreman primiti svoju posljednju pomast. Bio je potpuno skamenjen’.

Tijekom jedne emisiji In Depth s Grahamom Bensingerom, otkrio je još nekoliko detalja.

– Želio sam u tom trenutku… – zaustavio se Tyson, pa nastavio:

– Ma trebali ste mu vidjeti izraz lica kad me ugledao. To je bilo u vrijeme brakorazvodne parnice, no svaki sam dan dolazio do njezine kuće kako bi se seksali. Ali tog dana netko me pobijedio. Brad Pitt je stigao ranije nego ja.

Međutim, Robin Givens je demantirala Mikeove tvrdnje da je ikada imala aferu, te da Tyson nikada nije uhvatio nekog drugog s njom u krevetu.

Glumica je u epizodi Watch What Happens Live kod Andyja Cohena ponovila kako je Tyson sve izmislio.

– Rekao je kako nas je uhvatio u krevetu. Nisam čitala knjigu, no i tamo piše to isto. No to se nikada nije dogodilo. Nikada, nikada, nikada se to nije dogodilo – kazala je Robin Givens.

