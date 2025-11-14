Mbappe uspio što za nogama nije pošlo ni Messiju ni Ronaldu pa poručio: 'To nije impresivno'

Francuska nogometna reprezentacija osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo u Kanadi, SAD-u i Meksiku sljedećg ljeta zahvaljujući pobjedi od 4:0 nad Ukrajinom u petom kolu kvalifikacija. Dvostruki strijelac za 'Triccolore' bio je Kylian Mbappé dok su po jedan dodali Michael Olise i Hugo Ekitike.

Francuzi su na posljednja dva svjetska prvenstva bili zlatni (Rusija 2018.) i srebrni (Katar 2022.), a sljedećg ljeta u Sjevernoj Americi pokušat će doći do trećeg uzastopnog finala. Na osobnoj razini, njihov kapetan Mbappé došao je do velikog uspjeha u jučerašnjoj utakmici.

S nova dva pogotka, došao je do brojke od 400 pogodaka u profesionalnoj karijeri. S 26 godina, najmlađi je u 21. stoljeću kojemu je to uspjelo te drugi najmlađi uopće u povijesti nogometa, mlađi od njega bio je samo legendarni Pelé. Usporedbe radi, dva najbolja strijeca modernog nogometa, Lionel Messi i Cristiano Ronaldo, imali su 27 ( Messi) i 28 godina (Ronaldo) kada su stigli do 400. pogotka.

Iako je stigao do velikog individualnog uspjeha, Mbappé nakon utakmice nije pokazivao pretjeranu oduševljenost svojim pothvatom.

- 400 pogodaka ne impresionira ljude. Postoji jedan igrač s 950 i jedan s 900. Ako đelim biti u tom krugu koji šokira ljude, moram zabiti još 400! Cristianovih 1000? To je nestvarno, ali pokušajmo nestvarno. Moram probati, imam samo jednu karijeru - poručio je Mbappé.