Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 64
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
POVIJESNI USPJEH

Mbappe uspio što za nogama nije pošlo ni Messiju ni Ronaldu pa poručio: 'To nije impresivno'

World Cup - UEFA Qualifiers - Group D - France v Ukraine
GONZALO FUENTES/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
14.11.2025.
u 10:57

S 26 godina, najmlađi je u 21. stoljeću kojemu je to uspjelo te drugi najmlađi uopće u povijesti nogometa, mlađi od njega bio je samo legendarni Pelé

Francuska nogometna reprezentacija osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo u Kanadi, SAD-u i Meksiku sljedećg ljeta zahvaljujući pobjedi od 4:0 nad Ukrajinom u petom kolu kvalifikacija. Dvostruki strijelac za 'Triccolore' bio je Kylian Mbappé dok su po jedan dodali Michael Olise i Hugo Ekitike.

Francuzi su na posljednja dva svjetska prvenstva bili zlatni (Rusija 2018.) i  srebrni (Katar 2022.), a sljedećg ljeta u Sjevernoj Americi pokušat će doći do trećeg uzastopnog finala. Na osobnoj razini, njihov kapetan Mbappé došao je do velikog uspjeha u jučerašnjoj utakmici.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

S nova dva pogotka, došao je do brojke od 400 pogodaka u profesionalnoj karijeri. S 26 godina, najmlađi je u 21. stoljeću kojemu je to uspjelo te drugi najmlađi uopće u povijesti nogometa, mlađi od njega bio je samo legendarni Pelé. Usporedbe radi, dva najbolja strijeca modernog nogometa, Lionel Messi i Cristiano Ronaldo, imali su 27 ( Messi) i 28 godina (Ronaldo) kada su stigli do 400. pogotka.

Iako je stigao do velikog individualnog uspjeha, Mbappé nakon utakmice nije pokazivao pretjeranu oduševljenost svojim pothvatom.

- 400 pogodaka ne impresionira ljude. Postoji jedan igrač s 950 i jedan s 900. Ako đelim biti u tom krugu koji šokira ljude, moram zabiti još 400! Cristianovih 1000? To je nestvarno, ali pokušajmo nestvarno. Moram probati, imam samo jednu karijeru - poručio je Mbappé.

Ključne riječi
rekord Lionel Messi Cristiano Ronaldo Kylian Mbappé

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja