Mavrović: 'Na Hrgovićevom mjestu ne bih izabrao Joycea.' Hrvat je u nezavidnoj poziciji

O "biti ili ne biti" meču Filipa Hrgovića s Joeom Joyceom razgovarali smo s nekadašnjim europskim prvakom Željkom Mavrovićem koji je, putem društvenih mreža, Hrgoviću poslao snažnu poruku podrške. A nama je na temu suparnika kazao ovo:

– Kada bih mu ja birao protivnika za ovu fazu karijere, ne bih izabrao Joycea. Možda bih čak uzeo nekog opasnijeg, nekoga koga bi, po stilu, lakše pobijedio nego što će to biti sa Joyceom. Nažalost, Hrga nije mogao birati, a Joyce je birao vjerujući da nasuprot sebe ima nekoga koga može pobijediti. Filip je u situaciji kao i svi sportaši iz malih država iza kojih ne stoje politika, televizijske kuće, novac...

Je li Šaka sa Srednjaka doživljavala nešto slično?

- Ja sam se odlučio za borbu za europski naslov kao mjerilo mogućnosti u tom trenutku što neki britanski ili francuski borci nisu prihvaćali i odmah su napadali svjetski naslov. Ja sam gradio svoju priču u drugom redu no meni je taj naslov europskog prvaka otvorila mogućnost i postavila me na mjesto prvog izazivača pa me Lennox Lewis nije mogao zaobići. Ne bi on mene zaobilazio zato što sam jako opasan po njega nego zato što mu se protiv mene nije dalo boksati jer mu je to donosilo puno manje novaca.



Što je i kako dobro govoriti uoči mečeva od velikog značenja poput ovoga? A Hrgović je na presici kazao da je Joyce spor kao magla i da bi mu to (Magla) trebao biti novi nadimak?

– Nisam to vidio, ali mi je drago to čuti (smijeh). Čim ima energije za grube šale i sprdanje, to potvrđuje njegovo samopouzdanje. To govori da se dobro osjeća u svojoj koži i da će biti najbolji što može biti. Ponižavanje protivnika u izjavama nije bio moj stil niti bih ja za tim posegnuo bez obzira na količinu publiciteta koju bih dobio no to je sve do osobe i do toga što publici želiš poručiti.

Kakav bi taktički pristup trebao imati Hrga u tih 10 rundi?

- U najmanju ruku bi morao sačuvati nešto energije za posljednje runde. Ne bi bilo dobro da se zaletava, mora boksati racionalno jer Joyce može pretrpjeti puno udaraca. Oni su se već borili međusobno i "počastili" su jedan drugoga teškim udarcima od kojih nisu padali. Dojma sam da će ovaj meč otići u kasne runde jer Joyce ima mekoću u mišićima i on se ne umara. On ima mogućnost sačuvati energiju mišića i za posljednje runde. Nadam se da će ljudi u njegovu kutu Hrgi dati naputak da se ne potroši kao što se potrošio s Duboisom do čeka je, doduše, došlo i radi preležane bolesti. A ovdje bi mogao biti pod još većom kušnjom tih kasnih rundi.

Može li se nekoga tko, i po cijenu teških udaraca, ide stalno naprijed zaustaviti tako da ga protivnik preduhtri i krene na njega?

- Takve se može zaustaviti strašnim kontrama koje će biti dovoljno snažne da stane. Takvog možeš zaustaviti jedino teškim udarcima da postane svjestan da ga, ne prestane li ići naprijed, čeka još takvih.

Koji udarci iz Hrgina arsenala bi mogli biti ključni?

- Hrga se uzda u svoju dugačku desnu i on će to ponavljati a ja se nadam da će uspjeti "napipati" bradu odnosno pravo mjesto što ponekad ovisi i o gabaritima protivnika. Filip je uspio dobro pogoditi Duboisa no ovaj nije pao. Joyce je pak protiv Zhanga pokazao da može odletjeti na glavu. Uostalom, nekad ti prvi doživljeni nokaut razbije mozak i bradu pa za takve idući doživljeni nokauti budu teži.

S obzirom da je prihvatio borbu samo mjesec dana prije njena održavanja, hoće li Hrgoviću nedostajati usmjerene taktičke pripreme i sparinga?

- U takvim situacijama vam ljudi ubacuju bube u uho u stilu da je imao još dva tjedna priprema, da je imao koju rundu sparinga više i slično. Ma, to treba zanemariti. Uostalom, , dugo je Filip unutra, iza njega je dvadesetak godina boksa a on nikad nije trenirao lagano, počevši od prvog mu trenera Leonarda Pijetraja.