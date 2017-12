Španjolci 'udarili' po hrvatskom igraču: 'Njegov potez je nevjerojatan'

Nogometaši Barcelone sigurno koračaju prema naslovu prvaka Španjolske. Slavljem protiv Reala usred Madrida 3:0 povećali su ionako veliku bodovnu prednost nad glavnim rivalima.

Katalonski klub nakon 17 kola ima devet bodova prednosti ispred Atletica, a ispred četvrtoplasiranog Reala čak 14!

Bila je to utakmica u kojoj je prvi pogodak prelomio susret jer se nakon njega Real potpuno raspao. A (su)krivac za njega je naš Mateo Kovačić koji nije dobro reagirao, pustio je Rakitića da prođe i tako Barci otvorio put do gola.

Zinedine Zidane hrvatskom je reprezentativcu dao povjerenje od prve minute i povjerio mu zadaću čuvanja Lionela Messija, što je Kova sjajno radio još na početku sezone u utakmicama Superkupa. I danas je bio solidan u pokrivanju Argentinca, ali u već spomenutom trenutku ipak se trebao odvojiti od njega i zaustaviti opasan napad. No, nije to učinio i sada je proglašen glavnim krivcem.

"Barceloni je otvorio cijeli koridor prema golu. Potpuno je nejasno koga je Kovačić čuvao dok je Rakitić jurio prema šesnaestercu, taj potez je nevjerojatan. Ne samo da nije ništa napravio kako bi zaustavio napad Barcelone nego je na kraju dotrčkarao do šesnaesterca u trenutku kad je Roberto odigravao loptu za Suareza", piše španjolska Marca, bliska Realu, koja je upravo njega proglasila najgorim.

