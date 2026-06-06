FOTO Pogledajte što radi Marko Livaja dok se vatreni spremaju za nastup na SP-u

Kapetan Hajduka Marko Livaja nastupio je na memorijalnom malonogometnom turniru Krešimir Lozina na splitskoj Visokoj, gdje je ponovno pokazao svoje nogometno umijeće.

Najbolji igrač Hajduka zaigrao je za momčad Restoran Duje, koja je u četvrtfinalu uvjerljivo svladala ekipu Real Madrid rezultatom 3:0.

Livaja je dobru predstavu okrunio i pogotkom, a uz njega su nastupili i poznati futsal igrač Josip Božinović te nogometaši Tonio Teklić i Josip Elez.

Livaja se 2023. iznenada oprostio od hrvatske reprezentacije čiji je bio član duže godina.

"Nakon dugog razmišljanja donio sam odluku o odlasku iz hrvatske reprezentacije o čemu sam prije ove objave obavijestio Hrvatski nogometni savez. Izborniku i stožeru zahvalan sam na svom vremenu provedenom u reprezentaciji i priznanju kao igraču, a uvijek će mi posebno u srcu ostati bronca iz Katara i atmosfera koja je vladala među suigračima te radost u cijeloj državi i dijaspori koja je vladala zbog sjajnog uspjeha. Ponosan sam na svaki nastup za moju domovinu i želio bih da fokus i pozitiva budu usmjereni prema igračima, nadam se da će u miru i bez tenzija dočekati sljedeće bitne utakmice", napisao je tada Livaja o povlačenju iz reprezentacije koju sada čeka nastup na Svjetskom prvenstvu.