U Dinamu nije prošao na liječničkom. Sada je reprezentativac i vrijedi pet milijuna eura!

Dinamo u svojim redovima ima dvojicu izvrsnih Alžiraca, Bakrara i Bennacera, a malo je nedostajalo da još u ljeto 2023. ova dvojica u Maksimiru dobiju prethodnicu.

Mnogi su možda već zaboravili kako je u kolovozu 2023. godine u Dinamu – kada je plave još vodio Igor Bišćan – bio tada 19-godišnji Alžirac Yassine Tetraoui, čak je bio na utakmici Dinamo – Gorica, spreman potpisati za plave i okrenuti novo, obećavajuće poglavlje svoje karijere, no sljedećeg dana dogodio mu se šok: pao je na liječničkom pregledu! Barem su takve informacije tada bili pustili iz Dinama...

No, alžirski mediji tada su donijeli drukčiju verziju događaja.

– Yassine Titraoui žrtva je strašne nepravde zagrebačkog Dinama i nekih njegovih čelnika, istih onih koji su blokirali dolazak Monsefa Bakrara iz Istre. Titraoui je jako želio doći u Dinamo i prošao je liječnički pregled, suprotno onome što su pisali hrvatski mediji, ali posao je propao – objavio je Fennec Football.

Dinamo je tada navodno za Titraouija dogovorio odštetu od 500.000 eura, a Alžircima bi pripao i postotak od budućeg transfera. Yassine je trebao potpisati ugovor na četiri godine te zarađivati 130.000 eura po sezoni. Trebao je biti zamjena za Ademija, budući da se radi o trkački moćnom, čvrstom igraču sredine terena, međutim, sve je u jednom danu bilo zaustavljeno.

A što se dalje bilo događalo s Tetraouijem? Nakon što mu je propao dolazak u Dinamo, Alžirac se vratio u domovinu, u svoj klub Paradou, i njemu sjajno odigrao cijelu sezonu. Bez ozljeda, bez ikakvih zdravstvenih tegoba.



Godinu dana kasnije, belgijski Charleroi otkupio ga je za 1.2 milijuna eura, i od tada Yassine je skupio 59 nastupa za taj klub. Danas je njegov najskuplji igrač, s tržišnom vrijednošću od čak pet milijuna eura. Postao je i alžirski reprezentativac, ima tri nastupa. Bilo bi zanimljivo pitati ga je li mu danas žao što nije došao u Dinamo...