Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAKVA SUDBINA...

U Dinamu nije prošao na liječničkom. Sada je reprezentativac i vrijedi pet milijuna eura!

Jupiler Pro Liga: Sporting Charleroi protiv KVC Westerlo
VIRGINIE LEFOUR/BELGA
Autor
Tomislav Dasović
06.02.2026.
u 16:00

Nakon što mu je propao dolazak u Dinamo, Alžirac se vratio u domovinu, u svoj klub Paradou, i njemu sjajno odigrao cijelu sezonu. Bez ikakvih zdravstvenih tegoba. Danas je zvijezda u Belgiji

Dinamo u svojim redovima ima dvojicu izvrsnih Alžiraca, Bakrara i Bennacera, a malo je nedostajalo da još u ljeto 2023. ova dvojica u Maksimiru dobiju prethodnicu. 

Mnogi su možda već zaboravili kako je u kolovozu 2023. godine u Dinamu – kada je plave još vodio Igor Bišćan – bio tada 19-godišnji Alžirac Yassine Tetraoui, čak je bio na utakmici Dinamo – Gorica, spreman potpisati za plave i okrenuti novo, obećavajuće poglavlje svoje karijere, no sljedećeg dana dogodio mu se šok: pao je na liječničkom pregledu! Barem su takve informacije tada bili pustili iz Dinama...

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi

No, alžirski mediji tada su donijeli drukčiju verziju događaja.

– Yassine Titraoui žrtva je strašne nepravde zagrebačkog Dinama i nekih njegovih čelnika, istih onih koji su blokirali dolazak Monsefa Bakrara iz Istre. Titraoui je jako želio doći u Dinamo i prošao je liječnički pregled, suprotno onome što su pisali hrvatski mediji, ali posao je propao – objavio je Fennec Football.

Dinamo je tada navodno za Titraouija dogovorio odštetu od 500.000 eura, a Alžircima bi pripao i postotak od budućeg transfera. Yassine je trebao potpisati ugovor na četiri godine te zarađivati 130.000 eura po sezoni. Trebao je biti zamjena za Ademija, budući da se radi o trkački moćnom, čvrstom igraču sredine terena, međutim, sve je u jednom danu bilo zaustavljeno.

A što se dalje bilo događalo s Tetraouijem? Nakon što mu je propao dolazak u Dinamo, Alžirac se vratio u domovinu, u svoj klub Paradou, i njemu sjajno odigrao cijelu sezonu. Bez ozljeda, bez ikakvih zdravstvenih tegoba.


Godinu dana kasnije, belgijski Charleroi otkupio ga je za 1.2 milijuna eura, i od tada Yassine je skupio 59 nastupa za taj klub. Danas je njegov najskuplji igrač, s tržišnom vrijednošću od čak pet milijuna eura. Postao je i alžirski reprezentativac, ima tri nastupa. Bilo bi zanimljivo pitati ga je li mu danas žao što nije došao u Dinamo...
Ključne riječi
Belgija alžirac Dinamo

Komentara 2

Pogledaj Sve
VI
Vico68
16:11 06.02.2026.

Ta "lijepa" priča za Dinamo je iz "uspješnog" mandata Zajeca i ekipe...

Avatar mladen valentić
mladen valentić
17:09 06.02.2026.

Nabijanje cijena i neuspjeli transferi dirigirani su iz Mađugorja. Bakrar je bio fotografiran u dresu Dinama i iz Pule ga pozivaju i vraćaju u Istru, da bi ga pustili za manji iznos u Ameriku, isto je bilo i s Mierezom pa i s Beljom. Nije slučajno da se Zdravko svako malo sastajao s Vlatkom u B. Lucigdje je dobivala upute kako opstruirati buduću upravu!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!