Vujević je zanimljiv HNS-u, ali još je daleko od službenog nastupa za Hrvatsku

Švicarski mediji objavili su vijest kako Hrvatski nogometni savez preotima tamošnjem Savezu nadarenog stopera Züricha Davida Vujevića, mladića rođenog 20. listopada 2006. godine, visokog 193 centimetra, čiju tržišnu vrijednost Transfermarkt procjenjuje na 500 tisuća eura. David je u ovoj sezoni skupio devet nastupa za prvu momčad Züricha.

U tom kontekstu čak se spominje ponavljanje slučaja Ivana Rakitića, nogometaša rođenog u Švicarskoj koji je 2007. godine promijenio sportsko državljanstvo; iz švicarske prešao u hrvatsku reprezentaciju i u njoj – postao legenda.

Međutim, razlika između slučaja Vujević i slučaja Rakitić – ogromna je. Dapače, nemaju nikakvih sličnosti. Naime, Ivan Rakitić bio je u dobi od 20 godina švicarski reprezentativac, čak i kapetan švicarske selekcije U-21, dok David Vujević nema niti jedan nastup ni za jednu švicarsku vrstu.

I kakav je onda plan HNS-a s njim, žele li da igra za Hrvatsku? Naš izvor iz HNS-a kaže nam kako je „David zanimljiv igrač, i mi ga pratimo, ali u ovom trenutku teško je procijeniti koja je njegova vrijednost”, odnosno je li kalibar za reprezentaciju. Tako je namjera Saveza u ožujku organizirati okupljanje mladića 2005. i 2006. godišta – onih koji više ne spadaju u selekciju U-19, a još nisu za U-21 – te im osigurati prijateljsku utakmicu. To bi bila selekcija U-20 koju vodi Zoran Vulić, u koju bi onda bio i pozvan i David Vujević (pa i primjerice Pavić iz Rijeke, Skelin i Hodak iz Hajduka, Levak iz Atalante...), najprostije rečeno – na probi.

Naime, HNS se ne želi zaletavati s angažmanima neprovjerenih igrača iz dijaspore; osim što to uvijek može narušiti odnose s drugim nacionalnim savezima, kod naših izbornika prioritet uvijek imaju igrači domaćih klubova. A ako naš Savez i radi na dovođenju nekog igrača iz dijaspore – koji mora biti ekstraklasa kao što je bio Rakitić – ta se operacija odvija u najvećoj tajnosti. I objavljuje se tek kada posao bude zgotovljen, kao što je to prošle godine bilo u slučaju Leona Grgića, donedavno mladog reprezentativca Austrije.

U zaključku: David Vujević zanimljiv je HNS-u, ali ga tek treba vidjeti na djelu u okruženju vršnjaka iz domaćih klubova. I tada će slika biti jasnija. Naravno, pod uvjetom da je mladić doista spreman, voljan i strpljiv u dokazivanju da je dostojan hrvatskog dresa.