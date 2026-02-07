Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SAZNAJEMO

Vujević je zanimljiv HNS-u, ali još je daleko od službenog nastupa za Hrvatsku

19.07.2025, Fussball, Saison 2025/2026, 3. Liga, Schweizer Super League, Donaustadion Ulm, Testspiel Saisoneröffnung 25/26 SSV Ulm 1846 Fußball - FC Zürich
R4979 RHR-FOTO
Autor
Tomislav Dasović
07.02.2026.
u 13:05

Razlika između slučaja Vujević i slučaja Rakitić – ogromna je. Naime, Ivan Rakitić bio je u dobi od 20 godina švicarski reprezentativac, čak i kapetan švicarske selekcije U-21, dok Vujević nema niti jedan nastup ni za jednu švicarsku vrstu

Švicarski mediji objavili su vijest kako Hrvatski nogometni savez preotima tamošnjem Savezu nadarenog stopera Züricha Davida Vujevića, mladića rođenog 20. listopada 2006. godine, visokog 193 centimetra, čiju tržišnu vrijednost Transfermarkt procjenjuje na 500 tisuća eura. David je u ovoj sezoni skupio devet nastupa za prvu momčad Züricha. 

U tom kontekstu čak se spominje ponavljanje slučaja Ivana Rakitića, nogometaša rođenog u Švicarskoj koji je 2007. godine promijenio sportsko državljanstvo; iz švicarske prešao u hrvatsku reprezentaciju i u njoj – postao legenda.

Međutim, razlika između slučaja Vujević i slučaja Rakitić – ogromna je. Dapače, nemaju nikakvih sličnosti. Naime, Ivan Rakitić bio je u dobi od 20 godina švicarski reprezentativac, čak i kapetan švicarske selekcije U-21, dok David Vujević nema niti jedan nastup ni za jednu švicarsku vrstu. 

I kakav je onda plan HNS-a s njim, žele li da igra za Hrvatsku? Naš izvor iz HNS-a kaže nam kako je „David zanimljiv igrač, i mi ga pratimo, ali u ovom trenutku teško je procijeniti koja je njegova vrijednost”, odnosno je li kalibar za reprezentaciju. Tako je namjera Saveza u ožujku organizirati okupljanje mladića 2005. i 2006. godišta – onih koji više ne spadaju u selekciju U-19, a još nisu za U-21 – te im osigurati prijateljsku utakmicu. To bi bila selekcija U-20 koju vodi Zoran Vulić, u koju bi onda bio i pozvan i David Vujević (pa i primjerice Pavić iz Rijeke, Skelin i Hodak iz Hajduka, Levak iz Atalante...), najprostije rečeno – na probi. 

Naime, HNS se ne želi zaletavati s angažmanima neprovjerenih igrača iz dijaspore; osim što to uvijek može narušiti odnose s drugim nacionalnim savezima, kod naših izbornika prioritet uvijek imaju igrači domaćih klubova. A ako naš Savez i radi na dovođenju nekog igrača iz dijaspore – koji mora biti ekstraklasa kao što je bio Rakitić – ta se operacija odvija u najvećoj tajnosti. I objavljuje se tek kada posao bude zgotovljen, kao što je to prošle godine bilo u slučaju Leona Grgića, donedavno mladog reprezentativca Austrije.

U zaključku: David Vujević zanimljiv je HNS-u, ali ga tek treba vidjeti na djelu u okruženju vršnjaka iz domaćih klubova. I tada će slika biti jasnija. Naravno, pod uvjetom da je mladić doista spreman, voljan i strpljiv u dokazivanju da je dostojan hrvatskog dresa.  

Ključne riječi
Rakitić Švicarska Hrvatska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Šibenik: Konferencija za medije Željka Karajice na kojoj je najavljena utakmica ameri?kog nogometa u Hrvatskoj
3
Uništio je i Šibenik

Austrijanci su Hrvata dočekali kao spasitelja, a sad ih je doveo pred bankrot: 'Uništio nas je!'

Hrvatski sportski biznismen Željko Karajica ovih dana baš i nije popularan u Austriji, a pogotovo među navijačima nogometnog kluba Austrije iz Klagenfurta. Taj je klub, zahvaljujući lošim poslovnim odlukama Karajice, doveden na rub stečaja, a sve to nakon što je prošle godine iz prve ispao u drugu ligu. Podsjetimo, Karajica je neodgovornim poslovanjem uništio i jedan hrvatski klub, HNK Šibenik, koji je zbog dugova izbačen u 4. ligu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!