Martić i Rogers u četvrtfinalu parova

Hrvatska tenisačica Petra Martić i njena partnerica Amerikanka Shelby Rogers izborile su četvrtfinale ženskih parova na Australian Openu nakon što su u ponedjeljak u 3. kolu pobijedile pete nositeljice Čileanku Alexu Guarachi i Amerikanku Nicole Melichar-Martinez sa 6-2, 7-6 (2) u meču koji je trajao sat i 35 minuta.

Martić i Rogers odlično su započele susret i već u prvom gemu došle su do tri vezane break lopte, a treću su i iskoristile. No, već u sljedećem gemu morale su spašavati svoj servis i uspjele su iako su njihove protivnice imale dvije break lopte.

Do drugog breaka u prvom setu hrvatsko-američki par dolazi u petom gemu i vodstva 4-1 i do kraja seta nisu više dopustile da Guarachi i Melichar-Martinez ugroze njihov servis.



U drugom setu ponovno su Martić i Rogers prve došle do prilike za break, u trećem gemu imale su tri lopte za obrat, ali čileansko-američki par se izvukao, a potom su u sljedećem gemu one imale priliku oduzeti servis. Ipak, Martić i Rogers uspje su spasiti dvije break lopte. Hrvatica i Amerikanka još su jednom spasile dvije break lopte u šestom gemu, a onda su kod 5-5 napravile break i došle priliku da na svoj servis dobiju meč. Tada su odigrale najlošije i izgubile su gem bez osvojenog poena i rezultat je bio 6-6, pa je odlučivao tie-break.

U 13. igri Martić i Rogers su nakon 2-2 nanizale pet poena i izborile prolazak u četvrtfinale.

U četvrtfinalu ih očekuju druge nositeljice Japanke Shuko Aoyama i Ena Shibahara.