Marokanci koji su primili samo jedan gol sanjaju čudo protiv Portugala, a Englezi tvrde da mogu srušiti Francuze

Što dalje Svjetsko prvenstvo ide, sve je napetije. U subotnjim četvrtfinalima očekuje nas nogometna poslastica, sraz Engleske i Francuske (20 sati).

Aktualni svjetski prvaci pod izbornikom Didierom Deschampsom izgledaju možda čak i moćnije nego prije četiri godine, a još je bolji i zreliji Kylian Mbappé. Njihova glavna karika do sada je na SP-u zabila pet pogodaka, a još koji očekuje se i sada.

Engleska ima kredibilitet

Engleska se nakon loše izvedbe u Ligi nacija, na SP-u preporodila. Pod Garethom Southgateom nije imala problema na turniru, a želi li proći dalje, morat će igrati bez ijedne greške. Glavnu ulogu imat će kapetan Harry Kane, a pomoć mu stiže s krila, gdje su Bukayo Saka i Phil Foden.

Foto: Carl Recine/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group D - France v Denmark - Stadium 974, Doha, Qatar - November 26, 2022 France's Kylian Mbappe celebrates scoring their first goal REUTERS/Carl Recine Photo: Carl Recine/REUTERS

– Engleska ima kredibilitet. Što se tiče Francuske, doista smo je puno proučavali posljednjih godina. Razvijali su se i mijenjali, izgubili su i nekoliko igrača, tako da se ono što su smatrali svojom najboljom momčadi malo promijenilo – rekao je Southgate. Dechamps je susret ovako najavio:

– Engleska nema slabosti. Momčad im je jaka u napadu, postigli su mnogo golova brzim protunapadima. Imaju tehničke sposobnost, a opasni su i u prekidima.

Nešto ranije svoje četvrtfinale igrat će Maroko i Portugal (16 sati).

Momčad izbornika Walida Regraguija najugodnije je iznenađenje turnira. Maroko je završio prvi u skupini, a izbacio je i Španjolsku nakon izvođenja jedanaesteraca. Zanimljivo, dosad je primio jedan pogodak, i to autogol, a furija im nije zabila ni u raspucavanju penala zahvaljujući sjajnom vrataru Yassineu Bounoui.

Njegovi igrači igraju nogomet uz mnogo trke, a u napadu ih predvodi Hakim Ziyech uz ofenzivca Sofianea Boufala. Osim toga, Maroko ima puno navijača u Kataru.

Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - Morocco v Spain - Education City Stadium, Al Rayyan, Qatar - December 6, 2022 Morocco players celebrate after Achraf Hakimi scores the winning goal during the penalty shootout REUTERS/Bernadett Szabo Photo: BERNADETT SZABO/REUTERS

– Ponosan sam na svoju zemlju i svoj tim. Osjećate pozitivnu vibru. Imamo Afriku iza sebe i Arape također. Poštujemo Portugal, imaju sjajne napadače, ali znaju da ćemo biti izazov. Naviknuli smo se igrati protiv elitnih momčadi. Imamo plan i pokušat ćemo napraviti iznenađenje – kaže Regragui.

Ramosu prednost

U Portugalu je izbornik Fernando Santos odlučio Cristiana Ronalda poslati tek s klupe u osmini finala. U 6:1 pobjedi protiv Švicarske stoga je zablistao mladi Gonçalo Ramos koji je zabio hat-trick. Vjerojatno će ponovno dobiti prednost.

– Maroko je jaka, organizirana momčad s igračima koji igraju za Chelsea, PSG ili Bayern. Neće biti laka utakmica za nas. Moramo igrati bez straha i sa samopouzdanjem – kaže Santos.

