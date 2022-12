Cijela Hrvatska gori: 'Još jedna epska bitka, ovo mogu samo velesile! San i bajka još žive'

Hrvatska slavi fantastičan uspjeh naših nogometaša nakon što smo izbacili prvog favorita za naslov svjetskog prvaka, moćni Brazil. Prvih 90 minuta nije bilo golova, u produžecima su zabili Neymar i Bruno Petković, napadač Dinama je zabio u 117. minuti pokraj brazilske obrane i donio novu dramatičnu dozu penala. Tamo je Dominik Livaković obranio jedan penal, naši pucači su bili precizni, a a Marquinhos je pogodio vratnicu i slavlje je moglo početi.

Oko 3500 hrvatskih navijača pratilo je uživo iz Katara ovaj veliki spetakl, dok je cijela Lijepa naša strepila pred malim ekranima. Nakon pobjede, pljušte komentari na facebook stranici HNS-a.

- Ljudiiii moji dal je ovo moguće! još jedna epska bitka, drama do samog kraja, i nakon penala susjedi idu u veliko polufinale svjetskog prvenstva. Pao je veliki Brazil. Šta reći, naklon i kapa do poda momci. San i bajka još živi. Sretno vam do kraja, kada dobiješ ovako Brazil, zaslužuješ ići do samog kraja.

- Svaka čast susjedi.

Majstori penala svjetskih prvenstava.

Pozdrav iz Slovenije.

- Svaka čast...jedna mala država 2 puta zaredom među prvih četiri i još priča nije gotova .....to mogu samo uspijeti velike nogometne sile

- Čestitam od i hvala na predivnom nogometu, ponosni smo na vas

- Bravo momci ! Tako se to radi ! Svaka čast ! Šalji padavičare kući !

- Rekli su nam da smo mali, mi se nismo buniliiiii

Samo smo svoje odigrali i kuci smo ih poslali

- Moje komsije nikad me nisu iznenadili jako zelim luki modricu da osvoji titulu prvaka sveta sve cestike od srca pozdrav iz Srbije

