Tragedija na utakmici Argentine i Nizozemske: Najpoznatiji američki sportski novinar (48) preminuo za vrijeme prijenosa

Jedan od najpoznatijih američkih nogometnih novinara, Grant Wahl, preminuo je u petak u Katru dok je izvještavao sa Svjetskog prvenstva. Imao je 48 godina.

Wahl je umro dok je pokrivao utakmicu četvrtfinala, navodi se u priopćenju američkog nogometnog saveza, a mediji preciziraju da je preminuo tijekom susreta Argentine i Nizozemske. Uzrok smrti nije poznat.

"Cijela američka nogometna obitelj je slomljena zbog saznanja da smo izgubili Granta Wahla", stoji u priopćenju saveza. “Zahvaljujemo Grantu na njegovoj ogromnoj predanosti i utjecaju na našu igru u Sjedinjenim Državama. Njegovo pisanje i priče koje je ispričao nastavit će živjeti”, stoji u priopćenju, prenosi dpa.

Ranije tijekom turnira, Wahla su katarske vlasti prozvale jer je nosio majicu duginih boja kako bi iskazao podršku LGBT zajednici. Istospolne veze su ilegalne u Kataru.

Foto: GRANT WAHL VIA TWITTER/REUTERS A selfie shows Grant Wahl with a t-shirt supporting LGBTQ rights, who got detained, and was allegedly forced to remove it by Qatar World Cup security, before entering the stadium in Al Rayyan, Qatar released on November 21, 2022 in this picture obtained from social media. Grant Wahl via Twitter/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. Photo: GRANT WAHL VIA TWITTER/REUTERS

Wahl je postao prvo nogometno pero Sports Illustrateda 2000. godine i vjerojatno najpoznatiji nogometni novinar u SAD-u. Napustio je Sports Illustrated 2020., ali je nastavio pratiti nogomet.

Jedna od njegovih posljednjih objava bila je o smrti radnika migranata u Kataru tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva i ravnodušnoj reakciji katarskih vlasti.

