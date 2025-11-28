Marko Perković Thompson plasirao se u finale Europskog prvenstva u boksu

Hrvatski boks ima razloga za veliko slavlje nakon što je Marko Perković, talentirani borac iz Bjelovara, osigurao svoje mjesto u velikom finalu Europskog prvenstva za mlađe seniore u glavnom gradu Mađarske. Perković je u polufinalnom ogledu teške kategorije ukrstio rukavice s neugodnim azerbajdžanskim predstavnikom Sabuhijem Alizadom, gdje je demonstrirao zrelost, taktičku potkovanost i fizičku nadmoć tijekom svih devet minuta borbe. Iako je ulog bio ogroman, hrvatski predstavnik nije pokleknuo pod pritiskom te je tijekom tri iscrpljujuće runde bio konkretniji i precizniji boksač, što su prepoznali i bodovni suci dodijelivši mu zasluženu pobjedu. Ovim trijumfem Perković je potvrdio svoju kvalitetu na međunarodnoj sceni i osigurao najmanje srebrnu medalju, no njegove ambicije tu zasigurno ne prestaju jer je pokazao formu koja ga s pravom svrstava u favorita za osvajanje turnira.

Put do finala za Perkovića nije bio nimalo jednostavan, a svoju vrhunsku spremu dokazao je još u četvrtfinalnom dvoboju kada je stao nasuprot turskog reprezentativca Tirana Sahina Veysela. U tom je meču Bjelovarčanin bio toliko dominantan da suci nisu imali nikakve dvojbe, dodijelivši mu pobjedu jednoglasnom odlukom, čime je već tada osigurao brončano odličje. Nakon polufinalne pobjede u petak vremena za odmor i slavlje je vrlo malo jer je finalni okršaj na rasporedu već u subotu, 29. studenog. U borbi za zlato, Perkovića čeka iznimno težak zadatak protiv engleskog boksača Damara Kristopha Thomasa, koji je također pokazao zavidno umijeće na ovom prvenstvu. Bit će to sraz dvaju različitih stilova i škola boksa, a hrvatski navijači s nestrpljenjem iščekuju vidjeti može li "Thompson" okruniti svoj nastup u Budimpešti europskom titulom.

Uspjeh Marka Perkovića još je značajniji kada se uzme u obzir da je on ostao posljednji i jedini preostali hrvatski adut u konkurenciji od petorice reprezentativaca koji su otputovali na Europsko prvenstvo u Budimpeštu. Nažalost, ostali članovi nacionalne vrste nisu uspjeli doći do same završnice natjecanja; od turnira su se ranije oprostili Matej Zebić u kategoriji do 60 kilograma, Ivan Božac u kategoriji do 65 kilograma, Antonio Grabić u poluteškoj kategoriji do 80 kilograma te Petar Krešimir Knežević u srednjoj kategoriji do 75 kilograma. Perković je tako na svoja leđa preuzeo teret očekivanja cjelokupne hrvatske boksačke javnosti, braneći boje svoje zemlje kao usamljeni borac u završnici turnira, što njegovom rezultatu daje dodatnu težinu i emocionalnu komponentu.

Zanimljivost koja prati ovog mladog sportaša veže se uz njegov nadimak "Thompson", koji nije slučajan, već proizlazi iz činjenice da mu je krsni kum upravo popularni pjevač Marko Perković Thompson. Osim boksačke karijere, Perković je svestran borac koji gradi put i u svijetu slobodne borbe, gdje kao profesionalni MMA borac ima upisanu jednu pobjedu i zasad je neporažen. Njegova borilačka baza i čvrstina ne čude s obzirom na to da svoje vještine brusi u dvorani legendarnog Mirka Filipovića, trenirajući u prestižnom Cro Cop Teamu. Rad s jednim od najvećih boraca svih vremena, kao i s timskim kolegama poput FNC-ovog prvaka poluteške kategorije Mateja Batinića, očito je donio vrhunske rezultate i u boksačkom ringu, pretvorivši Perkovića u stroj koji melje protivnike. Više informacija o njegovom putu možete pratiti na portalu Index.hr.