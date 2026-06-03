Lijepe, ali opasne: Ovo je 6 vrlo otrovnih biljaka koje često krase naše vrtove i okućnice
Okućnice, vrtovi, parkovi i livade puni su biljaka koje svakodnevno viđamo, a o kojima često ne razmišljamo kao o mogućoj opasnosti. Mnoge od njih izgledaju lijepo, mirisno ili potpuno bezazleno, no u određenim situacijama mogu biti vrlo otrovne. Najveći rizik nastaje kada ih uberu, pojedu ili diraju mala djeca, kućni ljubimci ili osobe koje samonikle biljke zamijene s jestivima.
Posebno treba biti oprezan s bobicama, sjemenkama, lukovicama i listovima jer su upravo ti dijelovi kod mnogih biljaka najrizičniji. Ako se nakon kontakta pojave mučnina, povraćanje, vrtoglavica, problemi s disanjem, ubrzan ili nepravilan rad srca, treba odmah potražiti liječničku pomoć.
Oleandar: Oleandar je čest ukrasni grm, osobito u priobalju, ali i u kontinentalnim vrtovima gdje se uzgaja u posudama. Iako njegovi cvjetovi izgledaju raskošno, svi dijelovi biljke mogu biti otrovni ako se progutaju, uključujući listove, cvjetove i grančice. Posebno je opasan za djecu i kućne ljubimce, pa ga ne treba saditi na mjestima gdje ga mogu lako dohvatiti.
Đurđica: Đurđica je omiljena proljetna biljka prepoznatljiva po sitnim bijelim zvončićima i intenzivnom mirisu. Raste u sjenovitim vrtovima, uz živice i na rubovima šuma, ali unatoč nježnom izgledu nije bezazlena. Otrovni su joj svi dijelovi, a posebno bobice koje se mogu pojaviti nakon cvatnje i djeci izgledati privlačno.
Tisa: Tisa se često koristi kao ukrasna zimzelena biljka u živicama, parkovima i dvorištima. Gotovo cijela biljka je otrovna, osobito iglice i sjemenke, dok crveni mesnati omotač bobice može zavarati izgledom. Zbog toga je tisu najbolje redovito održavati, ne dopuštati djeci da se igraju njezinim plodovima i paziti da odrezane grančice ne završe ondje gdje ih mogu dohvatiti životinje.
Naprstak: Naprstak, poznat i kao digitalis, vrlo je dekorativna biljka visokih cvjetnih stapki i zvonastih cvjetova. Može rasti u vrtovima, uz rubove šuma i na zapuštenim mjestima, a zbog izgleda ga mnogi rado sade kao ukrasnu biljku. Ipak, riječ je o biljci koja sadrži spojeve snažnog djelovanja na srce, pa je nikako ne treba koristiti u kućnim pripravcima.
Ricinus: Ricinus se ponekad sadi kao ukrasna biljka zbog velikih listova i egzotičnog izgleda. Najopasnije su njegove sjemenke, koje mogu biti vrlo otrovne ako se prožvaču i progutaju. Upravo zato ricinus nije najbolji izbor za vrtove u kojima borave mala djeca ili kućni ljubimci.
Velika kukuta: Velika kukuta raste uz putove, jarke, rubove livada i zapuštena mjesta, a na prvi pogled može podsjećati na neke druge štitarke. Opasna je jer se može zamijeniti s jestivim samoniklim biljkama, osobito ako je bere netko bez dovoljno iskustva. Svi dijelovi biljke su otrovni, pa je najbolje pravilo da se ne bere ništa što ne možemo potpuno sigurno prepoznati.