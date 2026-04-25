Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIJE BILO GOLOVA

Osijek i Lokomotiva remizirali na Opus Areni, domaći propustili niz prilika (0:0)

Osijek: NK Osijek i NK Lokomotiva sastali se u 32. kolu Prve HNL
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
25.04.2026.
u 20:11

Nogometaši Osijeka i Lokomotive odigrali su utakmicu bez golova u 32. kolu HNL-a čime su se Osječani za novi jedan bod udaljili od samog dna ljestvice i Vukovara 1991

Osječani su bili bolji i stvorili su veći broj pravih prilika, ali nisu uspjeli upisati pobjedu koja bi ih pogurnula još dalje od dna ljestvice. Lokomotiva je ostala peta na ljestvici te ima bod manje od Rijeke, ali i utakmicu više.

Osijek je pretposljednji i opet ima sedam bodova više od Vukovaraca koji su svakim novim kolom sve bliže povratku u drugi razred hrvatskog nogometa.

Prilično oprezno su oba sastava ušetala u dvoboj, s tim da su gosti iz Zagreba dominirali posjedom, ali to nije donijelo ozbiljnije poteškoće za obranu Osječana. Prvu šansu stvorio je Osijek, u 14. minuti je Jakupović pucao iz okreta, ali je dobro reagirao golman Lokomotive Posavec.

Dvije minute kasnije Osječani su imali sjajnu priliku za vodstvo nakon pogreške gostujuće obrane. Prvo je Posavec zaustavio udarac Jakupovića, a u nastavku akcije je Kolinger spasio Lokomotivu izbacujući loptu s vratarske linije.

U 27. minuti je dobru šansu za Osijek imao Jelenić koji je nakon kornera pucao glavom, ali i to je zaustavio Posavec. Pred sam kraj prvog dijela tražio je domaćin jedanaesterac nakon navodnog prekršaja na Bubanji, ali glavni sudac Erceg nije pokazao na bijelu točku.

Kao i u prvom dijelu tako je i početkom nastavka Lokomotiva uglavnom prijetila ubacivanjima ili udarcima iz daljine, ali ništa od toga nije bila prevelika opasnost za osječkog vratara Malenicu.

Na mahove se igralo u drugom poluvremenu. Malo je pokušavala Lokomotiva pa bi uslijedilo bolje razdoblje igre Osječana, no realno gledano ritam utakmice je bio spor, a izražene su prilike bile prava rijetkost. Obrane su dominirale u odnosu na oba napada.

U 77. minuti se još jednom istaknuo gostujući vratar Posavec koji je zaustavio dva domaća pokušaja, prvo od Teklića, a potom i od Omerovića. Odličnu priliku za gol i super važna tri boda u borbi za opstanak Osijek je imao u 80. minuti. Kolarik je nečuvan pucao glavom iz sjajne situacije, ali nije bio precizan. Bila je to ujedno posljednja šansa na ovom ogledu bez golova.

Tablice omogućuje Sofascore
Ključne riječi
HNL Lokomotiva Osijek

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a
ODLUKA PRED 'NARODNIM KLUBOM'

Hajduk je na povijesnom raskrižju: Milijarder želi uložiti u klub, ali to ima svoju cijenu...

Priča o ukrajinskom milijarderu stavlja Hajduk i njegove navijače na povijesno raskrižje. Mogućnost da se klub vine u nove visine nikada nije bila opipljivija, no cijena bi mogla biti odricanje od onoga što ga čini posebnim. Svaki budući korak morat će se vagati s iznimnom pažnjom, jer jednom kada se vrata krupnom kapitalu otvore, teško ih je ponovno zatvoriti.

Rijeka: Trener Victor Sanchez i igrač Justas Lasickas na konferenciji za medije
VICTOR SANCHEZ

Trener Rijeke: Poraz u Splitu je pod velikim utjecajem sudačke odluke, očekuje da će ovaj put biti pošteno

- Taj jedan poraz koji smo doživjeli u Splitu, po mom je mišljenju, bio pod velikim utjecajem sudačke odluke. Zato sam rekao da očekujem pošten sudački kriterij. Ponavljam, maksimalno poštujem suce, ali u toj utakmici koju smo izgubili 1:0 bili smo dominantni, kontrolirali smo susret 11 na 11 i igrali jako dobro. Zatim se dogodila situacija koja je, za mene, normalan nogometni start.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!