Poruka Hajduka na mrežama digla Split i Dalmaciju na noge, objavili su što žele oko Poljuda

Hajduk je ponovno uzburkao duhove u Splitu i Dalmaciji, objavom na društvenim mrežama u kojoj nedvosmisleno poručuje kako neće odustati od izgradnje novog stadiona. Iz kluba su istaknuli kako je to ključno za budućnost Hajduka i stotine tisuća navijača, a u objavi su dramatično poručili: "Da je novi stadion jedina racionalna i dugoročno najisplativija opcija mogli smo se uvjeriti posljednjih nekoliko tjedana, kada su se sve sile udružile kako bi onemogućile razvoj splitske sportske infrastrukture i ostavile nas u osamdesetim godina prošlog stoljeća". To jasno pokazuje odlučnost uprave da se izbori za projekt koji smatra presudnim.

Kao glavni argument za rušenje postojećeg i gradnju novog stadiona, Hajduk navodi loše stanje poljudske infrastrukture. Ističu kako je stadion star 47 godina i izložen propadanju uslijed atmosferskih utjecaja i, kako kažu, nedostatnog održavanja. Svoje tvrdnje potkrijepili su i objavom fotografija oronulih dijelova stadiona, a sigurnost navijača i zaposlenika stavljaju na prvo mjesto. Upravo zato je i pokrenuta analiza stanja konstrukcije, čiji će se rezultati znati uskoro. "Sigurnost naših navijača i zaposlenika nam je na prvom mjestu, zato smo odlučili poduzeti sve korake kako bismo saznali kakvo je stvarno stanje našeg doma", poručili su iz kluba.

Osim sigurnosnog aspekta, Hajduk snažno naglašava i onaj ekonomski. Prema podacima Porezne uprave koje je klub javno podijelio, utakmice Hajduka već sada donose značajne prihode lokalnoj zajednici. Procjenjuje se da svaka utakmica generira više od 230.000 eura dodatnog prometa u ugostiteljstvu, što na godišnjoj razini doseže 4,6 milijuna eura. U klubu su uvjereni da bi novi, moderan i multifunkcionalan objekt te prihode višestruko povećao i postao pravi "generator gospodarskog rasta" za cijeli Split.

Cijela priča dobila je na zamahu nakon što je u ožujku predstavljena studija izvodljivosti koja je analizirala četiri moguća scenarija za budućnost splitske nogometne infrastrukture. Studija tvrtke UHY Savjetovanje kao najpovoljniju opciju ističe upravo izgradnju novog stadiona na mjestu postojećeg Poljuda, uz procijenjenu vrijednost od 316,1 milijun eura. Druge, znatno skuplje opcije uključivale su izgradnju potpuno novog stadiona u gradskom kvartu Brodarica uz sanaciju Poljuda za atletske potrebe (391,4 milijuna eura) ili gradnju na periferiji grada koja bi koštala čak 577,7 milijuna eura. Najjeftinija opcija bila bi sanacija i nadogradnja Poljuda za 82,5 milijuna eura, no u klubu smatraju da to nije dugoročno isplativo rješenje.

Iako Hajduk snažno lobira za novi stadion, sudbina Poljuda, koji je zaštićeno kulturno dobro, još uvijek je neizvjesna. Gradsko vijeće Splita je u travnju 2026. podržalo ideju o izgradnji novog nogometnog i atletskog centra na lokaciji Brodarica, no ključnu ulogu odigrat će neovisna analiza stanja krovne konstrukcije Poljuda koja je hitno naložena. O rezultatima te analize ovisit će hoće li se postojeća "ljepotica" moći sanirati ili je rušenje doista jedina opcija. Dok se čekaju nalazi, rasprava u Splitu ne jenjava, a Hajduk je jasno dao do znanja da od svoje vizije modernog nogometnog doma neće odustati.