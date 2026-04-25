'NEĆEMO ODUSTATI'

Poruka Hajduka na mrežama digla Split i Dalmaciju na noge, objavili su što žele oko Poljuda

Split: Pogled na stadion Poljud gdje se igra utakmica Hajduk - Osijek
Zvonimir Barisin
VL
Autor
vecernji.hr
25.04.2026.
u 20:30

Uprava Hajduka intenzivirala je kampanju za izgradnju novog, modernog stadiona, tvrdeći da je to jedino rješenje za budućnost kluba. Ova je inicijativa ponovno rasplamsala burnu javnu raspravu o sudbini kultnog Poljuda, dijeleći Splićane na one koji žele sačuvati postojeći stadion i one koji smatraju da je vrijeme za novo zdanje

Hajduk je ponovno uzburkao duhove u Splitu i Dalmaciji, objavom na društvenim mrežama u kojoj nedvosmisleno poručuje kako neće odustati od izgradnje novog stadiona. Iz kluba su istaknuli kako je to ključno za budućnost Hajduka i stotine tisuća navijača, a u objavi su dramatično poručili: "Da je novi stadion jedina racionalna i dugoročno najisplativija opcija mogli smo se uvjeriti posljednjih nekoliko tjedana, kada su se sve sile udružile kako bi onemogućile razvoj splitske sportske infrastrukture i ostavile nas u osamdesetim godina prošlog stoljeća". To jasno pokazuje odlučnost uprave da se izbori za projekt koji smatra presudnim.

Kao glavni argument za rušenje postojećeg i gradnju novog stadiona, Hajduk navodi loše stanje poljudske infrastrukture. Ističu kako je stadion star 47 godina i izložen propadanju uslijed atmosferskih utjecaja i, kako kažu, nedostatnog održavanja. Svoje tvrdnje potkrijepili su i objavom fotografija oronulih dijelova stadiona, a sigurnost navijača i zaposlenika stavljaju na prvo mjesto. Upravo zato je i pokrenuta analiza stanja konstrukcije, čiji će se rezultati znati uskoro. "Sigurnost naših navijača i zaposlenika nam je na prvom mjestu, zato smo odlučili poduzeti sve korake kako bismo saznali kakvo je stvarno stanje našeg doma", poručili su iz kluba.

Osim sigurnosnog aspekta, Hajduk snažno naglašava i onaj ekonomski. Prema podacima Porezne uprave koje je klub javno podijelio, utakmice Hajduka već sada donose značajne prihode lokalnoj zajednici. Procjenjuje se da svaka utakmica generira više od 230.000 eura dodatnog prometa u ugostiteljstvu, što na godišnjoj razini doseže 4,6 milijuna eura. U klubu su uvjereni da bi novi, moderan i multifunkcionalan objekt te prihode višestruko povećao i postao pravi "generator gospodarskog rasta" za cijeli Split.

Cijela priča dobila je na zamahu nakon što je u ožujku predstavljena studija izvodljivosti koja je analizirala četiri moguća scenarija za budućnost splitske nogometne infrastrukture. Studija tvrtke UHY Savjetovanje kao najpovoljniju opciju ističe upravo izgradnju novog stadiona na mjestu postojećeg Poljuda, uz procijenjenu vrijednost od 316,1 milijun eura. Druge, znatno skuplje opcije uključivale su izgradnju potpuno novog stadiona u gradskom kvartu Brodarica uz sanaciju Poljuda za atletske potrebe (391,4 milijuna eura) ili gradnju na periferiji grada koja bi koštala čak 577,7 milijuna eura. Najjeftinija opcija bila bi sanacija i nadogradnja Poljuda za 82,5 milijuna eura, no u klubu smatraju da to nije dugoročno isplativo rješenje.

Iako Hajduk snažno lobira za novi stadion, sudbina Poljuda, koji je zaštićeno kulturno dobro, još uvijek je neizvjesna. Gradsko vijeće Splita je u travnju 2026. podržalo ideju o izgradnji novog nogometnog i atletskog centra na lokaciji Brodarica, no ključnu ulogu odigrat će neovisna analiza stanja krovne konstrukcije Poljuda koja je hitno naložena. O rezultatima te analize ovisit će hoće li se postojeća "ljepotica" moći sanirati ili je rušenje doista jedina opcija. Dok se čekaju nalazi, rasprava u Splitu ne jenjava, a Hajduk je jasno dao do znanja da od svoje vizije modernog nogometnog doma neće odustati.
Dalmacija Poljud Hajduk

Avatar artemiš
artemiš
20:58 25.04.2026.

Poljud je bez Hajduka prazna i besmislena ljuštura, na kojoj se ništa neće održavati, eventualno neki koncert ili atletski miting. Ostatak godine će zjapiti prazan. Za njegovu obnovu zapinju oni koji na Poljud ni ne idu i oni koji žive u prošlim danima "kad su lijepo živjeli s Titom". U tom pogledu Poljud bi bio kao i Galeb, na koji su Riječani ulupali silne novce za ništa! No Poljud je opasnost u koju bi stalno trebalo ulagati, a vidimo koliko i kako se ulagalo do sad. To bi bio prazan gutač novca kojeg Split nema. R u š i !!!

CO
cortes
21:28 25.04.2026.

Volim Hajduk. Upravi Hajduka samo ovo: Gospodo ne moljakajte okolo nego stvorite novac pa sagradite Hajduku stadion. Ostavite se fora Hajduk je narodni klub, ne Hajduk nije narodni klub. Hajduk propada gradu Splitu a grad Split nema pravo radi vaših guziče,,tina zapostaviti sve druge projekte, socijalu da bi vašim dobro uhljebljenim guz..cama bilo ugodno i da bi preko Hajduka sebi punili novčanike. Nismo u socijalizmu nego u tržišnom kapitalizmu. Niste se brinuli o stadionu zadnjih 30 godina pa sad kad ste ga iskoristili i kad je skoro pa uništen trebao bi tko grad(?) vama izgraditi novi. Ne sakrivate se iza imena Hajduk, niste ga dostojni, nesposobni ste do srži. Kad je postalo jasno da ni ove godine neće biti titule stvorili ste temu stadiona. Gospodo zaradite ako ste sposobni a ako ne kupite prnje iz Hajduka.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a
ODLUKA PRED 'NARODNIM KLUBOM'

Hajduk je na povijesnom raskrižju: Milijarder želi uložiti u klub, ali to ima svoju cijenu...

Priča o ukrajinskom milijarderu stavlja Hajduk i njegove navijače na povijesno raskrižje. Mogućnost da se klub vine u nove visine nikada nije bila opipljivija, no cijena bi mogla biti odricanje od onoga što ga čini posebnim. Svaki budući korak morat će se vagati s iznimnom pažnjom, jer jednom kada se vrata krupnom kapitalu otvore, teško ih je ponovno zatvoriti.

Rijeka: Trener Victor Sanchez i igrač Justas Lasickas na konferenciji za medije
VICTOR SANCHEZ

Trener Rijeke: Poraz u Splitu je pod velikim utjecajem sudačke odluke, očekuje da će ovaj put biti pošteno

- Taj jedan poraz koji smo doživjeli u Splitu, po mom je mišljenju, bio pod velikim utjecajem sudačke odluke. Zato sam rekao da očekujem pošten sudački kriterij. Ponavljam, maksimalno poštujem suce, ali u toj utakmici koju smo izgubili 1:0 bili smo dominantni, kontrolirali smo susret 11 na 11 i igrali jako dobro. Zatim se dogodila situacija koja je, za mene, normalan nogometni start.

