'Otkrit ću vam što mi se najviše sviđa kod ovog Dinama. Prije su bili kao trgovačko društvo...'

Današnja utakmica 32. kola HNL-a između prvoplasiranog Dinama i trećeplasiranog Varaždina ima nemjerljivu važnost iza sebe. Ne samo da Dinamo njome može osigurati 26. naslov prvaka HNL-a (iako do toga može doći i prije ako Hajduk u ranijem terminu ne pobijedi Rijeku), ne samo da Varaždin njome može doći na korak do osiguravanja druge europske sezone u nizu, već bi ovo mogla biti posljednja proslava naslova prvaka za Dinamo na 'staroj' verziji Maksimira. Toliko priča, toliko povijesti i toliko značaja može stati u ovih 90 minuta nogometa.

Uoči ovog dvoboja idealan sugovornik bio je Dražen Besek, 63-godišnji stručnjak koji danas radi kao trener Varteksa, desetoplasirane momčadi Druge NL; odnosno trećeg ranga hrvatskog nogometa. Besek je tijekom bogate igračke karijere dugo nosio boje i Dinama i današnjeg Varaždina. To su mu zapravo i dva najčešća kluba u profesionalnoj karijeri, pa stoga ima snažnu poveznicu i s jednima i s drugima. Za početak direktno smo pitali Beseka hoće li Dinamo ovog vikenda osigurati naslov ili ne.

- Mogu reći da je sve moguće u HNL-u, ali da je Dinamo u ovom trenutku dimenzija više za sve klubove u Hrvatskoj. Od toga se ne može pobjeći. Prvo i osnovno, Dinamo nema nikakav pritisak, a razlog tome je što teoretski nije prvak, ali ipak svi znamo da je prvak. U tom kontekstu nema pritiska, jedini pritisak koji postoji je onaj sportski, onaj u kontekstu želje za pobjedom. Moramo naglasiti da je razlika između Dinama i Varaždina u ovom trenutku nemjerljiva bez obzira na to hoće li Varaždin biti raspoložen ili ne - rekao je Besek, te prokomentirao kako će rasterećenje utjecati na Dinamo u ovom susretu za slučaj da se naslov prvaka osigura prije same utakmice.

- Ako Dinamo kojim slučajem potvrdi naslov prije utakmice, doći će do rasterećenja. No to je sada sasvim individualna stvar, kod nekoga to rasterećenje na igru utječe pozitivno, a kod nekoga negativno. Bio sam u takvim situacijama tijekom karijere. Sam igrač u sebi zapravo odlučuje kako ovakvo rasterećenje na njega utječe, i to pokazuje kvalitetu igrača. Po mojem mišljenju, kada u bilo kojem sportu izađeš na teren, a posebice u nogometu, ne možeš razmišljati nikako drugačije nego da želiš pobijediti, kakve god okolnosti bile. A i ti igrači bi trebali htjeti sebe potvrđivati na svojoj poziciji, i potom izvlačiti benefite, bili ti benefiti vezani za produženje ugovora, transfere ili nešto treće. Često u nogometu volimo reći "nikad ne znaš tko te gleda i kad te gleda".

Što vam se najviše svidjelo u ovoj sezoni kod Dinama?

- Najviše mi se sviđa vizija. Ako se vratimo u jesen kad se stvarala ekipa nakon drastične ljetne promjene ekipe i kad je bilo jako puno kritike, tada nije bilo lako ni igračima ni stožeru. Ovo proljeće je potvrdilo kvalitetu razmišljanja struke, a tu moramo uključiti i predsjednika Zvonimira Bobana, koji su imali viziju. U nogometu postoji jedno pravilo da ništa nije konačno. Ljudi koji samo gledaju i prate nogomet, a nisu u nogometu, vrlo su skloni kritikama i donošenju zaključaka prije konačnog rješenja, to jest prije završetka sezone. Takvi ljudi, bilo iz neznanja ili nekakvih sitnih interesa, time pokušavaju narušiti proces stvaranja momčadi. Po meni, Dinamo je u jednom sportskom kontekstu vrlo brzo došao do jedne solidne forme, a potom ju na proljeće još i poboljšao. Da se razumijemo, to govorim za hrvatske okvire, ne za europske okvire. U hrvatskim okvirima Dinamo je sebe stavio na poziciju nedodirljivosti. Što se tiče Europe, to će biti puno veći izazov za koji će trebati nešto više vremena - rekao je Besek, pa dodao:

- Ono što je jako važno je da je Dinamo, od najviše instance pa prema dolje, sada jedan sportski kolektiv. Prije je to više nalikovalo trgovačkom društvu, tako je bio koncipiran. Imao je svojih velikih uspjeha, ali bio je više trgovačko društvo nego sportsko društvo, društvo koje privlači, a ne odbija. To sve pridonosi zajedništvu i pripadnosti, a potom se odražava i na rezultatu. To Dinamu daje stabilnost da se može razvijati.

Varaždin je iznimno blizu osiguravanju druge europske sezone u nizu. Iznenađuje li vas to imalo?

- Lagao bih kad bih rekao da sam to očekivao. Samo kad se vratimo godinu ili malo više unatrag, tu smo imali kao prvo četiri velika kluba; Dinamo, Hajduk, Rijeku i Osijek, a potom smo imali i Lokomotivu koja je znala doći do drugog mjesta, pa i Slaven Belupo i Istru koji su znali impresionirati. I sada je tu jedan Varaždin koji je prošle sezone imao taj izlet u Europu. Zaista je teško bilo očekivati da će to moći ponoviti. Nije to još sve gotovo, ali vjerujem da će Varaždin do kraja sezone to ostvariti. Varaždin je pokazao da se kvalitetnim skautingom i normalnim pristupom, čak i uz manjak kvalitete, može napraviti jedna stabilnost koja vodi do toga da se slabosti drugih ekipa iskoriste na najbolji način - zaključio je Besek.