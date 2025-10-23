Marco Pašalić ostao bez doigravanja u SAD-u

Hrvatski nogometni reprezentativac Marco Pašalić i njegov Orlando City nisu se uspjeli plasirati u doigravanje Istočne konferencije američke MLS lige. U noćašnjoj utakmici razigravanja Chicago Fire je na domaćem terenu pobijedio Orlando City s 3-1, te će u prvom krugu doigravanja igrati protiv Philadelphije Union, najbolje momčadi ligaškog dijela natjecanja.

Dva gola za Chicago zabio Belgijanac Hugo Cuypers (57, 68), a jednog Brian Gutierrez (48). Utješni pogodak za Orlando, koji je prošle sezone igrao u finalu Istočne konferencije, postigao je Tyrese Spicer (89). Pašalić je igrao do 69. minute. Ove sezone hrvatski krilni napadač je za Orlando upisao 12 golova i pet asistencija.

Portland Timbers, čiji je član hrvatski branič Dario Župarić, izborio je doigravanje u Zapadnoj konferenciji nakon što je kod kuće svladao Real Salt Lake s 3-1. Župarić nije zaigrao, a pogotke za Portland zabili su Čileanac Felipe Mora (24, 35) i Kamal Miller (82), dok je za goste strijelac bio Justen Glad (39). Portland će u prvom krugu doigravanja igrati protiv San Diega, najbolje ekipe Zapada.

Župarić je nakon oporavka od ozljede koljena veći dio sezone bio standardni prvotimac Portlanda, odigravši 19 utakmica. FC Dallas, za kojeg igra hrvatski napadač Petar Musa, sedmim mjestom u Zapadnoj konferenciji izborio je doigravanje i tamo ga u prvom krugu čekaju Vancouver Whitecapsi. Musa je ove sezone u MLS ligi ubilježio 18 golova i šest asistencija.