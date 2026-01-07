Naši Portali
TJERA MU IGRAČA

Manekenka zadaje glavobolju bivšem izborniku Hrvatske. Na mukama je, zbog nje si ne može pomoći

Foto: screenshot X
1/3
Autor
Patrik Mršnik
07.01.2026.
u 13:33

Čini se da su dani Karima Adeyemija u Borussiji Dortmund odbrojani, i to unatoč odličnim igrama na terenu. Mladi napadač zatražio je transfer i ušao u otvoreni sukob s klubom, a razlog je navodno želja njegove partnerice za životom u europskoj metropoli

Epizoda Karima Adeyemija u Borussiji Dortmund bliži se kraju, unatoč činjenici da je na terenu pružao sjajne partije. Prema pisanju medija, mladi njemački reprezentativac zatražio je transfer jer je njegova partnerica, popularna pjevačica albanskog podrijetla Loredana, izrazila želju da par nastavi život u nekom od većih europskih gradova. Ta je odluka pokrenula lavinu događaja koji su Adeyemija doveli u otvoreni sukob s upravom i svima u klubu, zbog čega je već i novčano kažnjen na početku zimske stanke.

Situacija je eskalirala do te mjere da je Adeyemi klupske prostorije napustio bez pozdrava, a u međuvremenu je povukao i nekoliko radikalnih poteza. Nakon što je partnerica zatražila preseljenje, napadač je smijenio svog dugogodišnjeg menadžera i angažirao novog te je istovremeno prekinuo sve pregovore o produljenju ugovora s Dortmundom, koji mu istječe sljedećeg ljeta. Njegova odluka je konačna, a na adresu kluba već su stigle i dvije iznimno primamljive ponude.

Naime, za njegove usluge ozbiljno su zainteresirani europski velikani Barcelona i Manchester United, koji u njemu vide pojačanje za budućnost. Oba kluba spremna su započeti pregovore, što stavlja Borussiju u vrlo nezavidan položaj s obzirom na to da Adeyemiju aktivni ugovor istječe već na kraju sezone.

Klub iz Dortmunda pod vodstvom Nike Kovača sada se nalazi pred velikom dilemom. Jedna je opcija prodati ga već ove zime i na taj način zaraditi barem dio odštete, čime bi spasili što se spasiti da u ovakvoj situaciji. Druga, drastičnija opcija bila bi kazniti ga suspenzijom i udaljavanjem iz momčadi do kraja ugovora, no time riskiraju da na ljeto ode kao slobodan igrač, bez ikakvog obeštećenja koje bi United ili Barcelona inače platili.

Inače, tržišna vrijednost Karima Adeyemija procjenjuje se na šezdeset milijuna eura, no veliko je pitanje hoće li ijedan klub biti spreman isplatiti toliki iznos u situaciji kada je igrač u otvorenom "ratu" s trenutnim poslodavcem. Očekuje se da bi cijena transfera mogla biti znatno niža upravo zbog pritiska koji je stvoren njegovom željom za odlaskom.
Ključne riječi
Borussia Dortmund Niko Kovač Karim Adeyemi Loredana

