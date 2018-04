Puno se trenera promijenilo, pa nisu baš svi krivi što nije igrao

Kad igrač dobije samo 25 minuta, a u tom periodu postane igrač utakmice, jasno je da je priliku čudesno iskoristio. Ante Ćorić u tih je 25 minuta još jednom pokazao kakav je talent, potvrdio je da je klub u njemu vidio pravi projekt jer je prepoznao znalca. Ma svi koji su gledali Ćorića u mlađim kategorijama vidjeli su da je taj dečko veliki talent. I dobio je priliku u Dinamu kao klinac, brzo je priključen prvoj momčadi.

I onda je netko pritisnuo kočnicu, posljednjih godinu-dvije Ante se našao u zapećku trenerskih razmišljanja i crtanja momčadi. Iako su se treneri mijenjali, mladi talent nije dobivao značajniju minutažu bez obzira na to tko je sjeo na klupu plavih.

Ovih 25 sjajnih minuta u kojima je podsjetio na svoje najbolje dane možda su dobra “budilica” za Ćorićevu karijeru. Uostalom, “pravi” Ćorić treba Dinamu.

– Ćorić dugo nije kontinuirano igrao i mislim da je najbolje za njega i momčad da postupno ulazi, a dobivat će i veću minutažu – kazao je nakon utakmice trener Dinama Nikola Jurčević.

Ante nije shvaćao neke stvari

Sad sve ponovno ovisi o samom Ćoriću, nema tog trenera koji neće koristiti igrača koji sjajno igra, bori se i trudi. Dakle, Ćorić je po tko zna koji put pokazao da zna, a u utakmici protiv Rijeke ponudio je i drukčiji pristup. Trčao je za nimalo idealnom loptom koju mu je poslao Stojanović, uklizao na nju i spretno zabio gol iz gotovo nemoguće pozicije. Netko tamo gore vidi trud, i lopta cijeni trud i onda ti se to vrati kao što se Anti vratilo pogotkom to što je trčao do kraja. Što donedavno nije činio. I zato je dobio ovacije s tribina.

– Puno sam govorio o ogromnom i nimalo spornom potencijalu Ante Ćorića. Sporno je bilo to što on nije shvaćao neke stvari i nije dobivao prilike koje po talentu zaslužuje. A opet, da bi pravu priliku dobio on je sam mora zaslužiti – kazao je Igor Cvitanović koji je imao priliku u Dinamu raditi s Ćorićem.

– Puno se trenera promijenilo, i kod velike većine on nije bio u prvom planu, pa nije moguće da su baš svi treneri bili krivi za to – dodao je Cvitanović.

Ćorić bi sada mogao dobiti pravu priliku, pa i kad ga se uvodi ovako po 20 minuta ili pola sata, to treba ugrabiti i pokazati treneru da zaslužuje još veću minutažu.

– U 25 minuta protiv Rijeke Ćorić je pokazao ono što od njega stalno želimo vidjeti. Dakle, da daje lopte za gol, asistira, puca, da dolazi iz drugog plana... I sve on to može, može biti sjajan u toj zadnjoj trećini. Ne treba nam Ćorić na 30 metara od gola Dinama u suparničkoj trećini, tamo treba raditi dar-mar. Nemam nimalo dvojbi da je on za to sposoban i uvjeren sam da će kod Nikole Jurčevića i Fabijana Komljenovića dobiti pravu priliku. Jedino što mora je biti ovakav kao protiv Rijeke, na svakom treningu, na svakoj utakmici, ovaj trenerski dvojac dat će mu pravu priliku kad je Ante zasluži radom – zaključio je Cvitanović.

Nadajmo se da je tih 25 minuta Ćoriću pokazalo koji je pravi put za njega. Sad mu je 20 godina, godinu-dvije je protratio i sad mu je stigla nova velika prilika u kojoj će postati pravi igrač ili će i dalje biti u trenerskom zapećku.

– Puno sam se puta pitao što je s njim, na kraju i zaključio da sve ovisi samo o njemu. Istina, treba mu pažnja, treba ga odgajati, ali ne mogu treneri biti krivi za to što je on stagnirao, on je imao problema sam sa sobom. Mlad je, a imam dosta iskustva s mladim igračima koji često ispolje dvije stvari – nestrpljivost i revolt. U susretu s Rijekom je u 25 minuta pokazao veliki talent, i s takvim talentom treba raditi da bi postao pravi igrač. Jer Ante još nije igrač. On ima ideju, osjećaj, pokazao je ono što svi znamo o njemu. No, sad je vrijeme da o nogometu počne drukčije razmišljati, kao o svom opredjeljenju, a ne da se igra nogometa. Dok se sam ne pokrene ni jedan ga čovjek ne može pokrenuti. Doduše, netko sazrije s 20, netko s 25-30 godina, a netko nikad – pričao nam je Dražen Besek i ponudio Anti Ćoriću primjer Borne Ćorića.

I Olmo mu je dobar primjer

– On je rano dospio visoko, a onda dvije godine lutao. I sad se uozbiljio. Događa se to, djeca se traže, uz to imaju puno savjetnika sa strane, a ne znaju napraviti selekciju tih savjeta. Najlakše im je slušati hvalospjeve. Nadam se da će Ante iz ovih 25 minuta protiv Rijeke izvući pouku, da ćemo ga takvoga gledati u cijeloj utakmici, da će raditi na terenu i za suigrače. Talent koji ima može se na kraju kapitalizirati samo teškim radom. Eto, neka pogleda i Danija Olma, dečko je došao iz Barcelone u novo okruženje i shvatio je da se mora izboriti za sebe – kaže Besek.