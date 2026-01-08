Suparnik Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u velikom problemu, ovome se nisu nadali

Vijest koja je odjeknula u Gani, ali i s velikom pozornošću dočekana u taboru hrvatske reprezentacije, stigla je iz Londona. Mohammed Kudus, jedan od najvažnijih igrača "Crnih zvijezda", teško se ozlijedio tijekom prvenstvene utakmice svog Tottenhama protiv Sunderlanda protekle nedjelje. Iako se isprva činilo da se radi o lakšem problemu, detaljni liječnički pregledi otkrili su ozbiljnu štetu na kvadricepsu i tetivi, što za 25-godišnjeg veznjaka znači višemjesečnu stanku. Da je situacija ozbiljna, potvrdio je i menadžer Spursa, Thomas Frank, koji je na konferenciji za medije objavio prognoze koje se nisu nimalo svidjele ganskom izborniku Ottu Addu.

"Kod Kudusa se radi o težoj ozljedi, zahvaćeni su tetiva i kvadriceps. Ne očekujemo njegov povratak prije reprezentativne stanke u ožujku", izjavio je Frank novinarima, čime je potvrdio da će Kudus propustiti ključni dio sezone. S obzirom na to da pauza za reprezentacije završava krajem ožujka, njegov povratak na travnjake očekuje se tek početkom travnja, što znači da će propustiti najmanje 13 utakmica za svoj klub, uključujući derbije protiv Manchester Cityja, Manchester Uniteda i Arsenala te važne dvoboje Lige prvaka protiv Borussije Dortmund i Eintrachta iz Frankfurta.

Ova ozljeda predstavlja ogroman hendikep za Tottenham, koji je ljetos za njegove usluge platio čak 55 milijuna funti West Hamu, no posljedice bi mogle biti daleko teže za reprezentaciju Gane. Kudus je bio apsolutni heroj kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, gdje je s četiri izravna doprinosa za golove vodio svoju momčad do plasmana u SAD, Kanadu i Meksiko. Njegova agilnost, kontrola lopte i prodornost čine ga nezamjenjivim dijelom napadačke linije "Crnih zvijezda", a njegov izostanak ostavlja veliku prazninu u momčadi.

Podsjetimo, Gana se na Svjetskom prvenstvu nalazi u skupini L zajedno s Hrvatskom, Engleskom i Panamom. Upravo će dvoboj s Hrvatskom, zakazan za 27. lipnja u Philadelphiji, biti jedan od ključnih za prolazak skupine, a izostanak ovako važnog igrača u fazi priprema ozbiljno remeti planove ganskog izbornika. Kudus će tako sigurno propustiti i važnu prijateljsku utakmicu protiv Njemačke u ožujku, koja je trebala poslužiti kao generalna proba uoči Mundijala.

Kao da vijest o Kudusu nije bila dovoljna, ganski tabor nedavno je potresla još jedna teška ozljeda. Branič Mohammed Salisu pokidao je prednje križne ligamente, zbog čega ga očekuje oporavak od otprilike devet mjeseci, što znači da je za njega Svjetsko prvenstvo već sada završeno. S dva ključna igrača izvan stroja, Gana ulazi u završnu fazu priprema za Svjetsko prvenstvo s ogromnim problemima, što bi moglo značajno utjecati na njihove ambicije i olakšati posao Hrvatskoj i ostalim suparnicima u skupini. Izbornik Addo sada je prisiljen tražiti nova rješenja i nadati se da se niz pehova neće nastaviti.