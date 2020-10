Mamić nahvalio Vlašića: Ali imamo i mi svoje kvalitete

Uoči susreta 2. kola skupine K Europske lige trener Dinama Zoran Mamić u srijedu je istaknuo da je uvjeren da mogu ostvariti dobar rezultat u gostima kod moskovskog CSKA-a, koji predvodi hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić.

- CSKA ima dobre pojedince, dobro izgledaju i kao momčad, može se reći da je to jedan od najboljih ruskih klubova. Osim toga, imaju sjajnog Nikolu Vlašića koji u kontinuitetu igra odlično i koji svojom genijalnošću može riješiti utakmicu i kad momčad ne igra dobro.

Moramo obratiti pažnju na njega, ali i na ostale igrače CSKA-a. No, imamo i mi svoje kvalitete i uvjeren sam da možemo napraviti dobar rezultat u Moskvi - izjavio je trener Dinama.

Nakon 12 kola ruskog prvenstva CSKA je drugi na tablici sa 25 bodova, dok vodeći Spartak iz Moskve ima dva boda više.

U ponedjeljak je CSKA u susretu 12. kola pobijedio Arsenal iz Tule s 5:1, uz dva gola i asistenciju Nikole Vlašića. Hrvatski veznjak je ove sezone u ruskom prvenstvu već zabio šest golova, a tome je dodao i četiri asistencije.

CSKA je u prvom kolu Europske lige kod austrijskog Wolfsbergera odigrao 1:1, a asistent za jedini pogodak ruskog kluba bio je Nikola Vlašić.

Uspoređujući CSKA i Feyenoord, s kojim je Dinamo prošlog tjedna u Maksimiru odigrao 0:0, Zoran Mamić je kazao: To su drugačije momčadi, kod Feyenoorda postoje automatizmi u igri, dok kod CSKA-a to nije izraženo u toj mjeri. No, ruska momčad ima snagu, brzinu i individualnu kvalitetu".

- Ritam utakmica je težak i naravno da je to iscrpljujuće. Imamo određenih problema s nekim igračima, ali do utakmice sve će doći na svoje. Imamo kvalitetan kadar i vjerujem da možemo odgovoriti na sve izazove - ocijenio je trener Dinama.

