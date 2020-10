Živi u Hrvatskoj, a postao je hit diljem svijeta! O njemu su se raspisali brojni ugledni mediji

James Harden jedna je od najvećih NBA zvijezda, raskošna osobnost na terenu i izvan njega. Kad u NBA ligi kažete “The Beard” (Brada) to je prilično jednoznačno, kao kada u hrvatskom nogometu kažete Ćiro. Košarkaša koji nema ni jednu tetovažu niti probušeno uho, specifična i njegovana brada učinila je svojevrsnom ikonom. Takav je inspiracija i za umjetnike, a čini se da je najviše djelovao na hrvatskog dizajnera i ilustratora, svog vršnjaka (31), Zadranina Filipa Peraića. On je dosad napravio čak 36 portreta tog slavnog košarkaša. Sve ih možete vidjeti na stranici jameshardenillustrated.com.

A kad svratite tamo ostanete zapanjeni bogatstvom ideja mladog Zadranina koji je izazvao pozornost ne samo Hardena i tadašnjeg glavnog menadžera Houston Rocketsa Daryla Moreya nego i američkih medija poput visokonakladnog New York Timesa čijem je novinaru Peraić kazao:

Dovoljno zanimljivo lice

– Ljudi pomisle da sam opsjednut Jamesom Hardenom, što doista nije slučaj. Samo sam htio izabrati nekoga tko ima dovoljno zanimljivo i lako prepoznatljivo lice.

– Kraj mojoj inspiraciji u tom slučaju mogao bi se dogoditi jedino da Harden obrije bradu – kaže Filip.

Srećom, Harden ne pokazuje takve namjere, baš kao što ni Filip ne misli stati na dosadašnjih 36 portreta.

– Nakon što sam prošle godine nanizao osam radova u osam tjedana, sve je postalo viralno pa je priča o tome izašla u New York Timesu i na CNN-u. Planiram i dalje baviti se time, Harden mi je kreativni izazov, ali i ispušni ventil. Filipu je jedan od najdražih radova na tu temu Hardenov portret izvučen iz jedne crte, a tu je i posljednji vrlo aktualan “protuepidemijski” na temu sapunice, zatim onaj iscrtan maslinovim uljem koje proizvodi Filipova obitelj. Od materijala iz svijeta oko nas, vrlo je dojmljiv i portret izrađen o ljudske kose, baš kao i Harden uobličen od cvijeća i bilja... Zapravo, najbolje je da odete na spomenutu stranicu i uživate u kreativnosti i upornosti Zadranina kojemu su Hardenovi portreti donijeli niz novih poslovnih ponuda.

– To s Hardenom je osobni projekt i donijelo mi je viralnu popularnost pa su ljudi počeli raditi i tetovaže mojih portreta. No, glavni posao su mi narudžbe klijenata iz cijelog svijeta, kojih je bilo i prije no što sam počeo raditi Hardenove portrete... Recimo, za Sony i IBM napravio sam po 200 ilustracija, za poslovni magazin Forbes više od 100.

Imate li klijenata iz Hrvatske?

– Imam, ali puno manje. Evo, upravo ovih dana radim nešto za Grad Zadar.

Filip ima sreće da je rođen u vremenu kada je svijet zahvaljujući informatičkim tehnologijama postao globalno selo.

– Sjajno je što mogu raditi za klijente sa svih strana svijeta, iz svog studija u rodnom gradu. Prije je bilo gotovo neizvedivo da zahvaljujući svom radu u Zadru, nevelikom gradu iz male Hrvatske, dobijete cijelu stranicu u New York Timesu – kaže Filip i nastavlja:

– Projektom Harden htio sam kao autor izići iz komforne zone i isprobati nove stilove izražavanja. Projektom sam postigao cilj, pokazao sam da znam raditi drukčije pa sam dobio raznovrsnije narudžbe.

Kako li samo uspijevate doći do svih tih ideja?

– To je najveći izazov. Nije lako napraviti portret istog čovjeka toliko puta ne ponavljajući se. Neki nastanu za jedno popodne, a neke stvaram jako dugo. Odlično je kada iznenadim sam sebe i nakon 36 puta napravim portret koji mi dosad nije pao na pamet. Kreativni je to izazov da vidite koliko daleko možete ići. U ovom projektu jedino je pravilo da radim na bijeloj podlozi. Nakon inicijalne ideje, slijedi jako puno skiciranja, crtanja, isprobavanja, sve dok ne dođem do zadovoljavajućeg rješenja.

Kako pak potencijalni klijenti dolaze do vas?

– Preko web stranice peraic.com, tu su i društvene mreže, a magazin poput Forbesa tiska se u milijun primjeraka pa te informacije dođu do umjetničkih direktora. Osim toga, neke suradnje se i nastave.

Pitali smo Filipa i živi li dobro od svih tih inozemnih narudžbi.

– Nema tu previše romantike, kako ljudi obično zamišljaju umjetnički izričaj. Klijent vam da rok, recimo da napravite naslovnicu za pet dana, i nemate druge mogućnosti nego sjesti, smisliti i uobličiti 30 ideja sve dok ne dođete do one koja vas zadovoljava. Nekad ideja dođe u trenu, a nekad se prilično mučite. Često je proces stvaranja kreativnog rješenja prilično frustrirajući, a dogodi se i da vam sine ideja na neočekivanim mjestima. Znao sam bilješke pisati i usred noći, kao što je to bio slučaj kada sam radio za glazbenika i dobitnika Grammyja Leona Bridgesa i veliku izdavačku kuću Columbia Records. A tada sam napravio deset njegovih profila u različitim tehnikama. Zapravo, svaki je portret bio inspiriran drugom pjesmom s albuma.

Što je aktualno, na čemu trenutačno radite?

– Radim naslovnicu jedne američke knjige. Naslovnice knjiga i časopisa mi je zabavno raditi, a imam i dulji rok u odnosu na dnevne tiskovine, a one su i financijski isplativije. Ako rok to dopušta, uvijek pročitam knjigu da bih stekao dojam o vizualnim detaljima štiva. Bilo bi neozbiljno da dizajner ne pročita nečije djelo.

Dizajner iz grada košarke

Kako je došlo do toga da se magistar dizajna bavi portretima jednog košarkaša?

– Osim što volim košarku, ja sam i iz grada košarke, a košarku sam svojedobno i trenirao. Prvi portret nacrtao sam isprobavajući stil koji dotad nisam koristio. Nakon njega sam se zapitao mogu li to isto napraviti drukčijim stilom, a kada mi je to pošlo za rukom, odlučio sam to organizirati kao osobni projekt. Kada već toliko vremena posvećujem privatnim radovima, zašto ih ne raditi sistematično i organizirano. Tako sam i kupio domenu jameshardenillustrated.com, imenovao projekt i nastavio raditi portrete.

Zašto je izbor pao baš na Hardena?

– Ne mogu reći da mi je najdraži igrač, ali taj njegov profil grafički je vrlo zanimljiv i omogućava više grafičkih rješenja.

Kojim se od svih 36 portreta najviše ponosite?

– Teško mi je birati, ali ako već moram, onda je to košarkaška mrežica kroz koju prolazi lopta i tvori Hardenov portret.

Kako bi mogao izgledati Hardenov 37. portret?

– Nemam jasnu sliku, ali imam neke ideje, a možda se upustim i u seriju skulptura Jamesa Hardena.

Postoji li mogućnost za kakvu izložbu u Houstonu, u domu Rocketsa?

– Otvoren sam za to. Bilo je planova, no još nismo ništa dogovorili. Zapravo, u planu su i neke veće stvari, ali ništa još nije finalizirano. Inače, već sam s Hardenovim portretima sudjelovao na NBA izložbi. Bilo je to u Miamiju, u prosincu prošle godine. Bila je to prva, povijesna izložba NBA lige. Inače, Harden u svom domu ima 20 potpisanih portreta. A donedavni GM Houstona Daryl Morey naručio je poseban, unikatni portret, inspiriran njegovom košarkaškom filozofijom – rekao je Filip.

>> Pogledajte neke od Filipovih ilustracija