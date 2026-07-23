Varaždin preokretom srušio Jablonec s 3-2 i stekao prednost uoči uzvrata u Češkoj

U prvom susretu 2. pretkola Konferencijske lige Varaždin je na svom terenu pred 3.580 gledatelja pobijedio češki Jabloneca sa 3-2.

Bila je to zanimljiva utakmica u kojoj je domaćin poveo, Jablonec je potom uzvratio s dva gola u nizu, da bi Varaždin okrenuo rezultat s nova dva gola.

Domaćin je poveo u 24. minuti golom Iurija Tavaresa. Ivan Canjuga je u kaznenom prostoru sjajnom loptom pronašao Tavaresa koji je lijepim golom svladao Hanuša. No, samo tri minute kasnije gosti su izjednačili preko Martina Cedidle.

Jablonec je u 56. minuti okrenuo rezultat. Novak je ubacio iz kornera, a Tekijaški na drugoj vratnici ostao sam zabivši za 2-1. U 68. minuti Varaždinci su izjednačili. Ponovo je asistent bio Canjuga, a glavom je zabio Ivan Mamut. Do nove prednosti Varaždin je stigao u 82. minuti golom Luke Mamića.

Uzvrat je za tjedan dana u češkom Jablonecu.

Varaždin je izborio Europu osvojivši prošle sezone treće mjestu u HNL-u, dok je Jablonec bio peti u češkom prvenstvu, a do kvalifikacija za Konferencijsku ligu došao je kao finalist Kupa. U tom je finalu izgubio od Karvine (1-3), međutim otkriveno je da je Karvina tijekom sezone sudjelovala u namještanju rezultata, pa ju je Češki nogometni savez izbacio iz najvišeg ranga natjecanja, a UEFA je kaznu potvrdila eliminiranjem Karvine iz europskih natjecanja. Tako je priliku dobio Jablonec.

Varaždin će u slučaju prolaska u idućoj rundi igrati protiv boljeg iz susreta latvijskog RFS-a i islandskog Vestrija. U prvom dvoboju RFS je pobijedio sa 4-1.