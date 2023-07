Maljković za VL: Mirkov marketing je zaslužan za Cibonu i dvoranu. Bio je više od trenera

Na vijest o smrti legendarnog hrvatskog trenera popričali smo i s Božidarom Maljkovićem, dvostrukim trenerskim prvakom Europe s Jugoplastikom, danas predsjednikom Olimpijskog komiteta Srbije.

- Otišao je jedan od velikana jugoslavenske košarke, jer tada je bila jugoslavenska, kojeg ću pamtiti po mnogočemu. Dok su Nikolić i Žeravica bili usmjereni samo na trenerski posao Mirko je išao dalje i bavio se i marketingom i da toga nije bilo vjerojatno u Zagrebu ne bi bilo ni Cibonina tornja ni Cibonine dvorane. Rijedak intelektualac u sportu. Nažalost, odlaze košarkaški velikani s ovih prostora a ja sam trojici držao govor na posljednjem ispraćaju. Govorio sam na sahrani profesora Nikolića, Ranku Žeravici i Peri Skansiju u Ljubljani.

Jedno kratko vrijeme Maljković i Novosel bili su sugrađani.

- Moj, nažalost, kratki boravak u Cedeviti omogućio nam je da učvrstimo naše prijateljstvo. Bio sam gost na jednom krasnom ručku kojeg je on organizirao a prije toga me vodio u podrum da vidim njegov muzej. I u tome je bio avangardan jer nije čekao da to naprave grad ili država nego je sam napravio svoj muzej. Mnogi zaslužni ljudi danas nemaju svoje muzeje pa je i s time pokazao pamet.

Izrazio je "šjor" Božo sućut obitelji Novosel prisjetivši se anegdotalno sljedećeg:

- Bili smo u Banja Luci na trenerskom seminaru na kojem je Mirko, kao tadašnji izbornik, držao predavanje. U jednom trenutku u dvoranu je upala neka nervozna žena kazavši "druže Novosel, morate hitno izaći". Kada je tako pomislite na najgore no vrlo brzo se Novosel vratio na pozornicu kazavši "kolege, oprostite, javili su mi da mi se rodio sin" pa ja zavrijedio veliki pljesak.

Po čemu je to Mirko, gledano Maljkovićevom stručnom dioptrijom, bio trenerski specifičan?

- U obrani je uvijek imao dobru raspodjelu igrača te je svog najboljeg obrambenog igrača stavljao na najboljeg suparničkog napadača. On bi postavio osnovne postulate igre u napadu i onda bi igračima davao punu slobodu da to razviju u neke svoje specijale. Zbog toga su ga igrači voljeli ali i zbog sljedećeg. Kada bi igrači za zagrijavanje poželjeli zaigrati nogomet on bi do dopustio. Koji put bi i zažmirio kada bi igrači reprezentativci otišli u Villach u kockarnicu - kazao je legendarni srpski trener, četverostruki klupski prvak Europe, dvaput sa Splitom te po jednom s Limogesom i Panathinaikosom.