Znanstvenici otkrili: 'Ovo je najčešći tip penisa'

Jeste li ‘grower’ ili ‘shower’? Kad je riječ o veličini penisa, često se postavlja pitanje koje izaziva znatiželju i rasprave, budući da je tema oblika i veličine penisa nešto što ne prestaje fascinirati mnoge. Za one koji nisu upoznati, pojam ‘grower’ odnosi se na muškarce čiji penis značajno naraste kad postignu erekciju , dok se ‘shower’ odnosi na muškarce čija veličina penisa ne doživi drastičnu promjenu prilikom iste, piše Metro.

Znanstvenici su nedavno proveli studiju kako bi saznali u koju od ove dvije kategorije pripada većina muškaraca. Prosječno, penis se poveća za 42% kada prelazi iz opuštenog u erektivno stanje. U sklopu istraživanja, ultrazvučni pregledi su napravljeni na 225 muškaraca u oba stanja. Muškarci čiji su penisi narasli više od 56% smatrani su ‘growerima’, dok su oni s povećanjem manjim od 31% bili ‘showeri’. Oko 24% muškaraca je pripadalo ‘growerima’, dok je 25% svrstano među ‘showere’. Većina muškaraca, njih više od polovice, nije pripadala niti jednoj od ovih skupina, već su se našli negdje između.

Studija nije otkrila povezanost između rasta penisa i faktora kao što su dob, težina, pušenje ili postojeće zdravstvene tegobe, pa nema razloga za zabrinutost – svi smo različiti, i to je nešto što treba prihvatiti s ponosom. Muškarci koji su ‘showeri’ obično imaju dulji penis u opuštenom stanju, prosječne veličine od oko 11,28 centimetara. S druge strane, ‘groweri’ imaju manji penis u opuštenom stanju, prosječno 8,79 centimetara, no kad su u erektivnom stanju, razlika među njima nestaje i veličina je vrlo slična.