Ovo što radi Hrvat je impresivno, pokazao je da je u samom svjetskom vrhu

Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arévalo izborili su plasman u finale parova na ovogodišnjem Wimbledonu. U polufinalnom dvoboju svladali su njemačku kombinaciju Kevin Krawietz – Tim Pütz sa 7:6 (7), 6:2, potvrdivši još jednom da su među najboljim svjetskim parovima.

Samo jedan naslov

Za Matu Pavića ovo će biti treće finale Wimbledona u konkurenciji muških parova. Prvi put završnicu najprestižnijeg svjetskog teniskog turnira igrao je 2017. godine, kada je s Austrijancem Oliverom Marachom poražen od Poljaka Łukasza Kubota i Brazilca Marcela Mela. Četiri godine kasnije, 2021., zajedno s Nikolom Mektićem osvojio je naslov pobjednika nakon sjajne sezone u kojoj su dominirali svjetskim tenisom. Već sljedeće godine hrvatski je dvojac ponovno stigao do finala, ali ostao je bez drugog uzastopnog trofeja izgubivši od Australaca Matthewa Ebdena i Maxa Purcella.

Pavić je tako nastavio impresivan kontinuitet nastupa na najvećim turnirima, a novo finale potvrda je njegove dugovječnosti i vrhunske kvalitete u igri parova. Tijekom posljednjih desetak godina etablirao se kao jedan od najboljih svjetskih specijalista za parove, osvojivši sve četiri Grand Slam titule te zlatnu olimpijsku medalju u mješovitim parovima. Osim Pavića i Mektića, u finalu Wimbledona u konkurenciji muških parova od hrvatskih tenisača igrali su još Ivan Dodig, koji je 2013. godine s Marcelom Melom poražen u završnom susretu, te Boro Jovanović i Nikola Pilić, koji su finale igrali još davne 1962. godine.

I dok se polako bliži završnica Wimbledona, teniski svijet polako se okreće novim turnirima. Talijan Flavio Cobolli, ovogodišnji finalist Roland Garrosa koji je poražen u četvrtfinalu Wimbledona, potvrdio je svoj dolazak u Umag.

– Sa zadovoljstvom možemo potvrditi da dolazak prve zvijezde turnira Flavija Cobollija nije upitan. To je nešto čega smo se najviše bojali, zbog eventualnog uspjeha u Wimbledonu, a ostvario ga je ulaskom u četvrtfinale. No Flavio je potvrdio dolazak i već će od subote biti u Umagu – rekao je Tomislav Poljak, direktor turnira.

Od istaknutih tenisača koji su se našli na prijavnoj listi ovogodišnjeg Croatia Opena, otpao je nekadašnji član društva Top 10 Poljak Hubert Hurkacz, koji će od ponedjeljka biti na 68. mjestu ATP ljestvice. Hurkacz i Umag tako se već drugu godinu zaredom nisu uspjeli spojiti, a oba puta ispriječila se ozljeda. Iako je zbog ozljede odustao od ovotjednog nastupa na Challengeru u rumunjskom Iasiju, nastup dvostrukog umaškog četvrtfinalista 20-godišnjeg Splićanina Dine Prižmića nije upitan. Nažalost, zbog ozljede ramena svoj je nastup morao otkazati 22-godišnji Splićanin Luka Mikrut, koji je trebao biti jedan od trojice dobitnika pozivnice za glavni turnir. Umjesto njega pozivnicu je zaslužio 20-godišnji Osječanin Matej Dodig, koji je u ovom tjednu brani naslov na ATP Challengeru u Trstu i zasad je došao do četvrtfinala.

Pobjednici u kvalifikacijama

Turnir će početi u subotu kvalifikacijskim mečevima koji će ove godine biti posebno zanimljivi jer će se za plasman u glavni ždrijeb boriti i dvojica bivših umaških pobjednika: 33-godišnji Talijan Marco Cecchinato, koji je u Stella Marisu slavio 2018., te 36-godišnji Srbin Dušan Lajović, koji ga je naslijedio na tronu godinu dana poslije. Ždrijeb za glavni turnir bit će održan u subotu.