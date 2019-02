Majer: Čeka me borba, ali nisam zažalio što sam došao

U posljednje vrijeme kad se govori o Dinamu često se spominje i Rudeš, te je u srpnju osvojio bod u Maksimiru, te je sad “stradao” primivši od Dinama sedam komada... No, Rudeš je vezan i uz mladog Dinamova igrača, uz “desetku” plavih Lovru Majera.

Tom 21-godišnjaku koji je ljetos došao iz Lokomotive, nagađa se za iznos izmeđ dva i dva i pol milijuna eura, upravo je utakmica s Rudešom u prvom dijelu sezone jedina u kojoj je nastupio. Bio je to taj nesretni susret u kojem su plavi kiksali igravši 1:1, a samo dva dana nakon toga svog službenog debija u plavom dresu, Majer se ozlijedio, stradao mu je gležanj.

Četiri mjeseca stanke

- Taj susret s Rudešom za mene nije bio dobar, to je jedna od rijetkih utakmica u kojoj smo napravili krivi korak i izgubili dva boda. Bila mi je to prva utakmica, a ubrzo potom sam se i ozlijedio - kazao nam je Lovro Majer.

Morao je na operaciju i prilično dugi oporavak.

- Otišao sam na operaciju u Barcelonu najboljem liječniku za takve ozljede i tako sam, zapravo, izgubio četiri mjeseca, cijelu polusezonu. Srećom, nemam više nikakvih posljedica, prošao sam sve treninge na pripremama i mogu reći da sam se dobro osjećao.

No, sad je u velikoj borbi za pozicije.

- Istina, velika je to borba. Dinamo je postigao najveći rezultat u zadnjih pola stoljeća u Europi, svi su dečki igrali vrhunski, svi su zasluženo ovdje. Treniram i radim da se izborim za svoje mjesto, ali nije to ni loše. Kad je takva konkurencija kakva je u Dinamu, to i mene tjera da više radim i dokazujem se, a to mi nije problem.

Koliko je sve to u Dinamu drukčije u usporedbi s Lokomotivom za koju ste odigrali 62 utakmice i kao veznjak zabili 18 golova te tome dodali i 16 asistencija suigračima za gol?

- Drukčije je, Dinamov stil igre je drukčiji i na to se treba priviknuti. No, na svakom treningu i u svakoj pripremnoj utakmici koju smo igrali bilo mi je sve lakše. Polako hvatam način igre, usvajam ono što trener traži i očekuje od mene.

U Dinamu morate puno više igrati defenzivno?

- Imao sam dosta defenzivnih zadaća i u Lokomotivi, ali razlikuju se neke druge kretnje. K tome, mislim da je u Dinamu lakše igrati jer su mi suigrači bolji, a uz bolje je uvijek lakše igrati. Pa i treninzi su drukčiji, brže se sve radi, bolje. I bit će to, što se i mene tiče, sve u redu.

Potkraj priprema došao je i Atiemwen, još jedno pojačanje za vezni red plavih, još jedan vaš konkurent za malo mjesta.

- Nije puno trenirao s nama, vidjeli smo da je dobar kad je ušao u igru u utakmici s Rudešom, bio je rastrčan. Doista dobro igra, a koliko smo vidjeli odličan je i kao osoba. Brzo se uklopio u momčad.

Odmalena želio sam u Dinamo

Niste požalili zbog selidbe s Kajzerice u Maksimir umjesto odlaska u inozemstvo?

- Nimalo mi nije žao, odmalena sam želio igrati u Dinamu, za prvu momčad, i ni u jednom trenutku nisam požalio. Pa čak ni kad mi se dogodila ta ozljeda, sve je to valjda trebalo tako biti.

Puno mladih prerano je otišlo u inozemstvo pa su “izgorjeli”.

- Mislim da u tome nema nekakvog pravila, statistički se puno više igrača probilo igrajući u Dinamu, ali mislim da uvijek sve ovisi samo o igraču, ni o čemu drugome. Moje su ambicije za ovu sezonu jasne, odigrati što više utakmica i napredovati u svim segmentima nogometne igre - ističe Majer, koji se najviše druži s Rrahmanijem i Danijem Olmom.

Kod Majera smo uočili veliko samopouzdanje i odlučnost da se nametne treneru Bjelici. Uostalom, i trener plavih je govoreći o pojačanjima istaknuo da su velika pojačanja povratak Majera, Šituma i Leovca koji su tijekom jeseni imali teškoća s ozljedama. Na njima je da to sad i pokažu.