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NOVA KONTROVERZA

Salah pao, VAR ostao nijem: Je li Egipat teško oštećen protiv Argentine?

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt
Foto: Paul Childs/REUTERS
1/3
VL
Autor
Luka Zovko
07.07.2026.
u 21:13

Salah je nakon duela završio na travnjaku i odmah zatražio najstrožu kaznu, no glavni sudac nije reagirao te je pokazao da se igra nastavi

Još jedan sudački detalj izazvao je novu veliku kontroverzu na Svjetskom prvenstvu, a ovoga puta u centru pažnje našao se kapetan Egipta Mohamed Salah. U samoj završnici dramatičnog dvoboja osmine finala protiv Argentine egipatski napadač smatrao je da je njegova reprezentacija zakinuta za kazneni udarac nakon kontakta s argentinskim braničem.

Salah je nakon duela završio na travnjaku i odmah zatražio najstrožu kaznu, no glavni sudac nije reagirao te je pokazao da se igra nastavi. Situaciju je provjeravao i VAR, ali odluka na terenu nije promijenjena. Upravo taj trenutak postao je jedna od glavnih tema nakon utakmice, a društvene mreže preplavile su rasprave o tome je li Egipat u ključnim trenucima susreta trebao dobiti priliku za izjednačenje s bijele točke.

Polemika je dodatno dobila na težini zbog činjenice da je Argentina do pobjede stigla nakon velikog preokreta. Egipćani su dugo držali vodstvo od 2:0, no svjetski prvaci u završnici su uspjeli okrenuti rezultat i slaviti 3:2 te izboriti četvrtfinale.

Salahov pad nije bio jedini trenutak koji je izazvao nezadovoljstvo egipatske strane. Ranije tijekom susreta VAR je poništio pogodak Egipta zbog prekršaja u začetku akcije, iako se sporni detalj dogodio daleko od argentinskog kaznenog prostora. Ta odluka već je otvorila brojna pitanja, a kasniji izostanak kaznenog udarca za Salaha dodatno je pojačao osjećaj nepravde među Egipćanima.

Dok dio nogometne javnosti smatra da kontakt nije bio dovoljno intenzivan za najstrožu kaznu, drugi upozoravaju na još jedan primjer različitih kriterija pri korištenju VAR tehnologije.

Rasprave o sudačkim odlukama sigurno neće brzo završiti, jer upravo ovakve situacije ponovno pokreću pitanje koliko je sustav videoasistencije dosljedan i koliko jasno postavljeni kriteriji vrijede u ključnim trenucima najvećih utakmica.
Ključne riječi
SP 2026.

Komentara 7

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Avatar mr. rabbit
mr. rabbit
22:13 07.07.2026.

A u VAR sobi ono norveško govno koje je nama tražilo i našlo dlaku u lopti. Čovjek za prljava posla.

IN
InterventniUklopničar
21:31 07.07.2026.

To se ne sudi malima

JU
Jumbo
21:31 07.07.2026.

Namještanje su očita na ovom svijetskom prvenstvu

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