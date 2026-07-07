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POSTUPANJE U ZAGREBU

U tijeku policijska akcija: Na terenu i specijalci. Opkolili su kuću u kojoj je naoružani muškarac?

U mjestu Donji Dragonožec muškarac se zatvorio u kuću s puškom
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Autor
Lorena Posavec
07.07.2026.
u 19:35

Policija nam je potvrdila tek da je postupanje u tijeku te da se u kući nalazi osoba koja bi si potencijalno mogla nauditi

U Donjem Dragonožcu kraj Zagreba u utorak poslijepodne u tijeku je policijsko postupanje zbog osobe koja se nalazi u kući i koja bi si potencijalno mogla nauditi, potvrđeno je za Večernji list iz zagrebačke policije. Kako javlja 24sata, osoba je naoružana, područje oko kuće je blokirano, a na terenu su i naoružani specijalci. Građani koji su se zatekli u blizini navode da ih je policija usmjeravala dalje od mjesta intervencije. Jedan od svjedoka za 24sata rekao je da su se oko 17.30 navodno čula dva pucnja, no iz policije to zasad nisu komentirali. Policija nam je potvrdila tek da je postupanje u tijeku te da se u kući nalazi osoba koja bi si potencijalno mogla nauditi.

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Ključne riječi
policija pucnjava Donji Dragonožec

Komentara 1

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20:09 07.07.2026.

Ako policajac bude napadnut ili ozljeđen od strane napadaća sud če sigurno pustiti napadača takav je zakon kod nas .

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