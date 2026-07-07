Mbappé prozvao senatoricu zbog rasizma, ona mu uzvratila i zaprijetila tužbom: 'Tko ste vi da mi sudite?'

Slučaj koji je nakon utakmice Francuske i Paragvaja na Svjetskom prvenstvu prerastao granice nogometa dobio je novi nastavak. Paragvajska senatorica Celeste Amarilla našla se na udaru kritika zbog objava o Kylianu Mbappéu koje su mnogi ocijenili rasističkima, a nakon reakcije francuskog kapetana sada mu je odgovorila otvorenim pismom.

Francuska je u osmini finala slavila protiv Paragvaja 1:0, a jedini pogodak postigao je upravo Mbappé iz kaznenog udarca. Nakon susreta Amarilla je na društvenim mrežama objavila poruke u kojima je komentirala Mbappéovo podrijetlo, izgled, odrastanje i obrazovanje, što je izazvalo snažne reakcije javnosti.

Francuski napadač potom je javno osudio njezine poruke, nazvavši ih nedopustivima za osobu koja obnaša javnu funkciju. Poručio je da je senatorica svojim komentarima zasjenila uspjeh paragvajske reprezentacije na turniru. Na cijeli slučaj reagirali su i Francuski nogometni savez, francuski politički vrh te paragvajska vlada, koja se ogradila od njezinih izjava.

Senatorica je sada odlučila odgovoriti otvorenim pismom objavljenim na francuskom i španjolskom jeziku. U njemu tvrdi da njezine kritike nisu bile usmjerene protiv Francuske, nego isključivo protiv Mbappéa.

"Problem je između vas i mene. Nikada nisam govorila protiv Francuske. Naprotiv, stojim uz Francusku", napisala je Amarilla.

Priznala je da su objave nastale neposredno nakon utakmice, pod utjecajem emocija, te da ih je kasnije uklonila jer, kako tvrdi, nisu predstavljale vrijednosti koje zastupa.

"Odmah sam požalila što sam odgovorila istim uvredama koje osuđujem. Shvatila sam da ponavljam ponašanje koje ne volim, pa sam obrisala objavu", poručila je.

Ipak, senatorica smatra da je Mbappé u svojoj reakciji pretjerao te je odbacila njegove tvrdnje da nije dostojna javne funkcije.

"Ja sam senatorica koju je izabrao paragvajski narod. Tko ste vi da me nazivate nedostojnom ili odvratnom kada me uopće ne poznajete?", napisala je.

Amarilla od Mbappéa sada traži javnu ispriku i povlačenje njegovih izjava. Ako do toga ne dođe, najavila je mogućnost pokretanja pravnih postupaka, tvrdeći da su njegove riječi predstavljale oblik rodno uvjetovanog nasilja.

S druge strane, Francuski nogometni savez već je najavio prijavu zbog njezinih komentara, dok su francuske pravosudne institucije pokrenule istragu zbog mogućeg javnog vrijeđanja i poticanja na mržnju. Za takva djela u Francuskoj su predviđene kazne do godinu dana zatvora i novčana kazna do 45.000 eura.

Paragvajska vlada također se službeno distancirala od senatoričinih objava, poručivši da one nisu u skladu s temeljnim vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva te da ne predstavljaju stav države ni njezinih građana.

Mbappé i Francuska u međuvremenu nastavljaju put prema završnici Svjetskog prvenstva. Nakon prolaska protiv Paragvaja, u četvrtfinalu ih očekuje dvoboj protiv Maroka, a cijela priča sa senatoricom sada je postala puno šira od samog nogometnog susreta.