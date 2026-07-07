Marine Le Pen ipak ide na predsjedničke izbore

Marine Le Pen potvrdila je večeras da će se kandidirati na predsjedničkim izborima u Francuskoj iduće godine, nakon odluke žalbenog suda koja joj je, barem tehnički, otvorila put prema novoj utrci za Elizejsku palaču. Dugogodišnja čelnica francuskog Nacionalnog okupljanja odluku je objavila u središnjem dnevniku francuske televizije TF1. Le Pen je već tri puta bila kandidatkinja za predsjednicu Francuske, a na posljednja dva izbora ušla je u drugi krug protiv Emmanuela Macrona. Njezina stranka posljednjih je godina snažno ojačala i prema anketama ima jednu od najvećih šansi dosad za osvajanje predsjedničkih izbora.

Sud je u utorak potvrdio njezinu osudu za pronevjeru sredstava Europskog parlamenta, ali joj je ukinuo neposrednu petogodišnju zabranu kandidiranja i zamijenio je kraćom mjerom koja joj formalno ostavlja mogućnost ulaska u utrku. Istodobno joj je izrečena godina dana kućnog pritvora. Le Pen je, međutim, ranije poručila da se neće kandidirati ako bude morala nositi elektroničku narukvicu, tvrdeći da predsjednički kandidat mora imati potpunu slobodu kretanja. Uvjeti kućnog pritvora, uključujući eventualnu mogućnost putovanja zbog posla i kampanje, bit će određeni naknadno. Nakon izlaska iz suda Le Pen nije davala izjave, no njezin odvjetnik odluku je nazvao "dobrim početkom".

Unatoč osudi u žalbenom postupku, Marine Le Pen rekla je na televiziji: "smatram kako dvije sudske instance mogu pogriješiti i da to priznaje i vladavina prava, s obzirom na to da omogućuje podnošenje kasacijske žalbe, što ću i učiniti, kako bi Kasacijski sud odlučio o tom pravnom pitanju". "Želim iscrpiti sve pravne lijekove kako bih mogla braniti svoju nevinost u ovom predmetu", poručila je. Le Pen je pritom potvrdila da će se kandidirati na predsjedničkim izborima 2027. godine. "Rekla sam da neću voditi kampanju s elektroničkom narukvicom. No budući da imam mogućnost podnijeti kasacijsku žalbu i da ona suspendira učinke presude, vodit ću kampanju bez elektroničke narukvice", objasnila je. "Dakle, večeras sam kandidatkinja na predsjedničkim izborima", potvrdila je u studiju televizije TF1.

Le Pen je dodala da će ona i Jordan Bardella vrlo brzo pokrenuti predsjedničku kampanju te poručila da će, u slučaju njezine pobjede, Bardella biti njezin premijer. "Francuzima smo ponudili tandem i zajedno ćemo ih uvjeravati da ono što danas proživljavaju nije neizbježna sudbina", poručila je. "Komplementarni smo. Pripremali smo se", dodala je. Le Pen je ustvrdila i da Bardella nije razočaran time što neće biti predsjednički kandidat, poručivši da im osobni interesi nisu prioritet. "Borimo se za Francusku", rekla je. Upitana želi li se ispričati Francuzima nakon što je osuđena za pronevjeru javnih sredstava, Le Pen je odbacila optužbe. "Smatram da smo nevini za djela koja nam se stavljaju na teret i da se ta djela ne mogu kvalificirati kao pronevjera javnih sredstava", rekla je. Dodala je da im se zamjera to što su njihovi asistenti "vodili nacionalnu politiku, a trebali su voditi europsku", te istaknula da je sud podsjetio kako u tom slučaju nije bilo nikakve financijske koristi. Upitana počinje li njezina kampanja već večeras, Le Pen je odgovorila potvrdno. "Da, ako već nije počela. Krenut ćemo večeras i raditi na preporodu Francuske", rekla je. Na pitanje što će se dogoditi ako Kasacijski sud ne odluči u njezinu korist, kratko je odgovorila: "Vidjet ćemo. Francuzi će o tome suditi".