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OTVORIO DUŠU

Zlatko Dalić progovorio o onome što sve zanima: 'Tek sad vidim kakvu podršku imam'

SP 2026 Toronto: Hrvatska u šesnaestini finala izgubila od Portugala i oprostila se od Svjetskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
07.07.2026.
u 20:45

Ja nikada neću raditi nešto bolje od ovoga što radimo. Moja volja i motiv nikada nisu bili upitni. Sutra imam razgovor s predsjednikom, nije da ja ne želim, ali ima nekih stvari koje moram sam sa sobom riješiti

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić gost je emisije HRT-a 'Americana' koja je specijalizirana za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Dalić je na toj poziciji proveo zadnjih devet godina i vodio ju do njenih najvećih uspjeha u povijesti - srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji i brončane medalje četiri godine kasnije u Kataru. Nakon ispadanja u šesnaestini finala ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva postavlja se samo jedno pitanje: "Hoće li Dalić i dalje voditi hrvatsku reprezentaciju?"

Je li Zlatko Dalić i dalje izbornik hrvatske nogometne reprezentacije? - pitao je voditelj Marko Šapit?

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- Moj dogovor s predsjednikom je da se nađemo sutra i da se dogovorimo što i kako dalje. Ja sam svjestan da sve to zanima, neki žele da ja ostanem, neki žele da je odem... Ja nikada neću raditi nešto bolje od ovoga što radimo. Moja volja i motiv nikada nisu bili upitni. Sutra imam razgovor s predsjednikom, nije da ja ne želim, ali ima nekih stvari koje moram sam sa sobom riješiti. Tek sad vidim kakvu podršku imam - započeo je Dalić.

- Za neke sam je srećković, taktička neznalica... Ono što ja ne mogu prihvatiti je da je vrijednost mog dobrog ili dobrog rada vrijednost koju ja zastupam. To ne može biti razlog oko kojeg netko može odlučivati. Hrvatska ima fantastičnu budućnost, ima fantastične igrače... Bilo je suza protiv Italije, bilo je suza protiv Portugala, ali bez suza nema uspjeha.

Jeste li bili svjesni potencijala koji imate u momčadi?

- Naravno da jesam. Kada smo osvojili broncu u Kataru, imali smo 18 novih igrača, ja sam rekao: 'Dečki, osvojili ste medalju bez suza. To nije dobro'.

Više od 50 posto ljudi je reklo da žele da nastavite voditi reprezentaciju.

- Ja sam rekao da sam sad tek postao svjestan potpore koju imam. Nažalost, Hrvatska je ispala sa Svjetskog prvenstva. Na stranu čip. VAR... Mi smo to trebali riješiti ranije.

Kao da ponovno miješate? - pitao je Šapit.

- Pa Hrvatska svakako ima perspektivu, bilo sa mnom bilo s nekim drugim. Sutra je razgovor s predsjednikom pa ćemo vidjeti.

Te neke vaše privatne stvari (vjera, obitelj) neće se promijeniti bez obzira na razgovor.

- Pitanje je da li to meni treba, ti razgovori da se zbog toga napada moja obitelj. Ja ne mogu biti loš čovjek ako kažem "Hvala Bogu". Ako sam nekoga uvrijedio, ja se ispričavam, to nije bila moja namjera.

Jeste li bili svjesni što slijedi te 2018. kada ste preuzeli reprezentaciju?

- Ja sam došao da pobijedimo tu jednu utakmicu. Dalje je sve povijest. Ja se nisam promijenio, to sam i dalje ja.

Što kažu igrači?

- Mi smo osvojili medalje, ostvarili sjajne uspjehe. To ostaje. Meni su mjerilo moji igrači i njihov odnos prema onome tko ih vodi. Joško Gvardiol, jedan od najboljih svjetskih stopera, je rekao: 'Šefe ja ću biti na klupi' i bio je na klupi dvije i pol utakmice. Ivan Perišić mi je rekao: 'Šefe, što god vi kažete, napravit ću'. Naš 60-70 u tih 60 dana nije imalo nijednog problema. Igrači koji nisu igrali ni minute, nisu se žalili. Mi smo našli način, funkcioniramo zajedno. Do rezultata smo došli zbog ovoga što aj govorim, zbog vrijednosti i kvalitete.

Mjesecima se priča tko bi mogao biti vaš nasljednik, tko bi to mogao biti?

- Meni je bio plan u stožer dovesti ljude koji su bili vatreni. Ćorluka, Olić, Ladić, Mandžukić... Ja vjerujem da svi oni imaju kapaciteta za ovaj posao.

Što se tiče SP-a, vi ste krivi što mi ulazimo u utakmicu s pitanjem: 'Koliko ćemo im komada dati?'

- Naš cilj uvijek mora biti plasman na veliko natjecanje. Mi smo to ostvarili, ali to nije bio naš krajnji cilj. Protiv Engleske, mi smo sve dali protivniku, vraćali smo se, a dali smo takve poklone kakve ni pioniri ne bi. Ocjena ne može biti prolazna jer ja sam vidio da Hrvatska može i mora bolje. Trebali smo barem biti u utakmici sa Španjolskom.

- Hrvatska je oštećena u utakmici s Portugalom, ali nećemo se na to izvlačiti. Dobili smo gol iz penala koji nismo smjeli napraviti i onda u produžetku gol koji se ne smije dobiti. 

Postoji li objašnjenje zašto je svaki prekid bio problematičan?

- Mi smo 23 utakmice prije SP-a primili dva gola iz prekida, sve drugo je bilo jako dobro branjeno, ali protiv Engleza je to bilo jako loše. Uvuče se strah koji nismo uspjeli riješiti, naš analitičar je izvadio sve, dečki su to radili na treningu s Ćorlukom i na kraju na utakmici sve suprotno od onoga što smo se dogovorili.

Je li to stvar psihološke prirode?

- Upravo to se desilo. Engleska, prekidi, prekidi, prekidi. Uvukla se strah i nesigurnost koju nažalost nismo uspjeli popraviti.

Ima li nešto što bi sad promijenili?

- Ne bi ni minutu potrošio na ovaj sustav s tri igrača. Ljut sam na sebe, pogazio sam svoje principe koje imam 20 godina kojih sam trener, tu sam pogriješio. Sve smo napravili s 4-3-3, 4-2-3-1, sam na sebe sam ljut što sam to napravio.

Stvoren je narativ da je to napravljeno da bi Vušković dobio priliku.

- Ja se nisam time vodio, Vušković je igrač koji će napraviti fantastične stvari, to je bilo pitanje profila igrača. Mi smo ostali bez bočnih igrača, nije pitanje Vuškovića, on je sve zaslužio.

Bi li sada drugačije posložili figure?

- Jučer je Martinez mijenjao lijevog beka desnim. I ja bih mijenjao lijevog - lijevim da ga imam. Da sam slagao popis za kvalifikacije drugačije bi ga složio, ali sam ga slagao za Svjetsko prvenstvo i poveo najbolje što Hrvatska ima. Pričalo se o napadačima, Musa i Budimir su pokazali da su igrači koji će biti reprezentativci sljedećih 5-6 godina. Ja sam sve napravio po svom osjećaju.

Mnogi su primijetili vašu reakciju nakon gola Vlašića protiv Gane, inače niste tako emotivni.

- Pa desi se i meni. To je gol koji nas je odveo u nokaut-fazu, to je bio cilj.

Dosta je diskutabilan taj kazneni udarac koji je Vlašić skrivio.

- Pogledajte 4-5 faulova na Budimiru s te utakmice, iste situacije. Da je situacija bila obrnuta, ne bi ni gledali. Ja već godinama govorim o statusu Hrvatske kod Fife, sad mi daju za pravo da o tome govorim-
Ključne riječi
izbornik Zlatko Dalić hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 5

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AN
antifa
20:43 07.07.2026.

Nema se tu kaj. Lik se sa reprezentacijom zemlje od 3,8 milijuna stanovnika kvalificirao na SVAKO europsko i svjetsko prvenstvo, osvojio je dvije medalje na svjetskom prvenstvu i jednu medalju u Ligi nacija. Reprezentacijom zemlje u kojoj lijevi bek uopćee ne postoji godinama. Jedini izbornik koji je uspješno odrađivao i kvalifikacije i prvenstva. Jedan od najvećih trenera svih vremena ikada. Lik je vrijedan zlata.

ŠK
škarnicl
20:38 07.07.2026.

Nemaš podršku!

MA
Materjola
20:42 07.07.2026.

Dobar je Zlatko, ali više bih volio Olića za trenera reprezentacije 💯

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Ivanković za VL

Bilo bi smiješno da nakon svega netko kaže: 'Dosta je bilo Dalića.' Koliko znam, ima 4-5 ponuda

– Moj je dojam iznimno pozitivan. Ova utakmica s Portugalom pokazala je sav naš potencijal, dala nam je puno elemenata za optimizam da ćemo zadržati reprezentaciju koja će biti kompetitivna sa svima. I svaka čast izborniku Daliću koji je napravio laganu smjenu generacija koja se nije odrazila na rezultat. Sjetimo se promjena 2002. godine, tada nismo sličili ni na što

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