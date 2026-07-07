Simona Mijoković objavila sretnu vijest, nižu se čestitke. 'Došla sam doma, molila, vapila'

Nekadašnja reality zvijezda Simona Mijoković danas živi mirnim obiteljskim životom, a sa suprugom Stanislavom u vjeri odgaja njihovo četvero djece. Na svojim društvenim mrežama s vremena na vrijeme dijeli sretne trenutke, a jedan takav dogodio se ovih dana - njezina kći Zvjezdana proslavila je šesti rođendan. Tim povodom Mijoković je na Facebooku objavila emotivnu poruku u kojoj ponovno naglašava važnost vjere u životu.

- Moja 'najdraža nogica' ima danas rođendan. Marija Goretti kojoj si posvećena – zagovorom patera Zvjezdana darovana - započela je objavu Simona, a zatim otkrila. - U 27. tjednu rekli su 'rez je tanak!' Isto kao s Amaliom s kojom je pukao rez Joshue na maternici. Došla sam doma... molila, vapila. Rekao je Gospodin: 'Uđi u more moga Milosrđa!' Devet dana molila sam svaki dan 33 krunice Božanskog Milosrđa! I rez je bio kao da 'nisam' trudna! Zvjezdana je došla u moje naručje 6.7.2020. - podijelia je Mijoković.

- Ona je moja mezimica! I to cijelo Nebo - zaključila je Simona rođendansku poruku za kćerkicu Zvjezdanu. U komentarima su se krenule redati čestitke razdraganih pratitelja za malu mezimicu. - "Sretan i blagoslovljen rođendan malom Anđelu živa ti i zdrava bila", "Sretan i blagoslovljen rođendan. Neka te nogice uvijek koračaju stopama istine, vjere, ljubavi, mira i radosti", "Sretan i blagoslovljen rođendan Zvjezdani od srca" - samo su neki od komentara.

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Inače, Simona, koja je svoj život u potpunosti posvetila obitelji i duhovnosti, majka je petero djece. Sa suprugom Stanislavom ima dvojicu sinova, Joshuu i Michaela, i dvije kćeri, Zvjezdanu i Amaliju, dok iz prvog braka s Antom Gotovcem ima kćer Gabrijelu. Njezina najstarija kći Gabrijela prošlog je ljeta rodila dječaka. - Molim za svoga unuka i to je jedino važno, molim se za njega - kratko je komentirala Simona za In Magazin.