Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Favorizirana Argentina protiv Egipta, okršaj Messija i Salaha
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EMOTIVNA PORUKA

Simona Mijoković objavila sretnu vijest, nižu se čestitke. 'Došla sam doma, molila, vapila'

Grebaštica: U župi sv. Marije duhovnu obnovu i svoje svjedo?anstvo, ispri?ala je Simona Mijokovi?
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/17
VL
Autor
Vecernji.hr
07.07.2026.
u 20:00

Simona, koja je svoj život u potpunosti posvetila obitelji i duhovnosti, majka je petero djece. Sa suprugom Stanislavom ima dvojicu sinova, Joshuu i Michaela, i dvije kćeri, Zvjezdanu i Amaliju, dok iz prvog braka s Antom Gotovcem ima kćer Gabrijelu

Nekadašnja reality zvijezda Simona Mijoković danas živi mirnim obiteljskim životom, a sa suprugom Stanislavom u vjeri odgaja njihovo četvero djece. Na svojim društvenim mrežama s vremena na vrijeme dijeli sretne trenutke, a jedan takav dogodio se ovih dana - njezina kći Zvjezdana proslavila je šesti rođendan. Tim povodom Mijoković je na Facebooku objavila emotivnu poruku u kojoj ponovno naglašava važnost vjere u životu.

- Moja 'najdraža nogica' ima danas rođendan. Marija Goretti kojoj si posvećena – zagovorom patera Zvjezdana darovana - započela je objavu Simona, a zatim otkrila. - U 27. tjednu rekli su 'rez je tanak!' Isto kao s Amaliom s kojom je pukao rez Joshue na maternici. Došla sam doma... molila, vapila. Rekao je Gospodin: 'Uđi u more moga Milosrđa!' Devet dana molila sam svaki dan 33 krunice Božanskog Milosrđa! I rez je bio kao da 'nisam' trudna! Zvjezdana je došla u moje naručje 6.7.2020. - podijelia je Mijoković.

- Ona je moja mezimica! I to cijelo Nebo - zaključila je Simona rođendansku poruku za kćerkicu Zvjezdanu. U komentarima su se krenule redati čestitke razdraganih pratitelja za malu mezimicu. - "Sretan i blagoslovljen rođendan malom Anđelu živa ti i zdrava bila", "Sretan i blagoslovljen rođendan. Neka te nogice uvijek koračaju stopama istine, vjere, ljubavi, mira i radosti", "Sretan i blagoslovljen rođendan Zvjezdani od srca" - samo su neki od komentara.

Simona Mijoković podijelila predivnu vijest, pljušte čestitke: 'To će sigurno biti top'
Grebaštica: U župi sv. Marije duhovnu obnovu i svoje svjedo?anstvo, ispri?ala je Simona Mijokovi?
1/18

Inače, Simona, koja je svoj život u potpunosti posvetila obitelji i duhovnosti, majka je petero djece. Sa suprugom Stanislavom ima dvojicu sinova, Joshuu i Michaela, i dvije kćeri, Zvjezdanu i Amaliju, dok iz prvog braka s Antom Gotovcem ima kćer Gabrijelu. Njezina najstarija kći Gabrijela prošlog je ljeta rodila dječaka. - Molim za svoga unuka i to je jedino važno, molim se za njega - kratko je komentirala Simona za In Magazin.
Ključne riječi
Simona Mijoković kći rođendan showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!