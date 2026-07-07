Mektić nakon Wimbledona: Nikad u deset godina nisam doživio ovakvo serviranje, sezona nam je puna pehova

Nakon poraza u četvrtfinalu Wimbledona, hrvatski Davis Cup reprezentativac i specijalist za parove, Nikola Mektić, s nevjericom je komentirao meč protiv Aleksandra Kovačevića i Thanasija Kokkinakisa. Iako slovi za jednog od onih igrača koji odlično vraćaju servise i može igrati na forhend i na bekhend strani, Mektić je priznao da se protiv takve kanonade servisa od Kokkinakisa i Kovačevića jednostavno nije moglo igrati. "Ne znam što bih rekao. Mislim da nikad nisam doživio ovako serviranje u deset godina. Jest da je malo brži teren, ali ja, koji slovim kao neki dobar returner, nikad nisam manje loptica taknuo. Toliko su dečki servirali brzo i precizno, konstantno cijeli meč, da je to bilo jednostavno nevjerojatno", iskreno je započeo Mektić analizu poraza u četvrtfinalu Wimbledona.

Iako su on i Amerikanac Austin Krajicek imali svoje prilike u prvom setu, ključni poeni otišli su na stranu suparnika. Prvi set odlučen je u tie-breaku. Mektić ističe da su suparnici bili malo bolji, kao što im se dogodilo više puta ove sezone. "Ovaj put smo imali jednu šansu u tie-breaku. Imali smo i set loptu na njihov servis, ali onda su uslijedila tri takva servisa da im nismo bili ni blizu. Ne možeš reći ni da je bila neka šansa. Jedini poen gdje smo nešto mogli napraviti bio je kod 1:1, ali tu su oni imali malo sreće, a sljedeći poen su odigrali odličan lob i to je presudilo", detaljno je opisao ključne trenutke meča, ističući frustrirajuću nemoć protiv suparnika koji su bili na vrhuncu svog serviranja.

Kaže Mektić da im je cijeli turnir na Wimbledonu kao neka preslika cijele turbulentne sezone. Već u drugom kolu odigrali su, kako ga je Nikola nazvao, "ludi meč" u kojem su spasili čak šest meč-lopti (od toga pet uzastopnih) i slavili s 12:10 u odlučujućem tie-breaku trećeg seta. Taj nevjerojatan povratak dao im je novu priliku, no na kraju se ispostavilo da je to bio samo kratkotrajni bljesak. "S obzirom na to da smo već trebali biti kući prije pet dana, ne mogu biti nezadovoljan rezultatom. Izvukli smo se kod 9:4 za njih, nikad nisam imao veći 'comeback' u karijeri. Već smo u glavi bili na putu kući i odjednom ti se pruži još jedna šansa", prisjetio se Mektić dramatičnog meča 2. kola koji ih je ostavio u turniru. Nakon toga su u 3. kolu pobijedili jaki talijanski par, četvrte nositelje Simonea Bolellija i Andreu Vavassorija sa 7:6 (4), 4:6, 6:4.

Nikola Mektić bez zadrške priznaje kako ova sezona nije ispunila očekivanja. U razgovoru za Večernji list otvoreno je govorio i o mogućem prekidu suradnje s partnerom Krajicekom.

"Ovaj turnir je kao slika cijelog našeg partnerstva kroz sezonu. Toliki broj mečeva je ove godine otišlo nam u super tie-break na 12:10 ili 13:11, i apsolutno sve je to išlo kontra nas. Nikad nisam imao toliko pehova. Da izgubiš četiri meča zaredom 12:10, to je ogromna razlika u renkingu u odnosu na to da si dobio samo jedan od tih. Možda bi s tom jednom pobjedom prošao još dva kola. Kad sve zbrojimo, ove godine je bilo toliko puno mečeva gdje smo propustili meč lopte ili su protivnici pogađali nevjerojatne stvari", iskreno je kazao Mektić, naglašavajući frustraciju koja se nakupljala iz tjedna u tjedan."

Istaknuo je kako u tenisu sitnice čine ogromnu razliku, a upravo je nedostatak sportske sreće definirao njihove rezultate. Situacija je postala toliko ozbiljna da su partneri već održali ozbiljna promišljanja o budućnosti i hoće li moći nastaviti suradnju. "Već smo imali razgovor, ovo nam je zadnja šansa. Ako nešto ne napravimo, ne možemo nastaviti", otkrio je Mektić. Problem nije samo u nedostatku rezultata, već i u praktičnim posljedicama koje oni nose jer nisu sigurni da će moći ulaziti u turnire. Sada im je pod upitnikom nastup na Washingtonu.

"Ja branim puno bodova i ne mogu si priuštiti rizik da ne uđem u glavne ždrijebove turnira". Njihov posljednji rezultat dao im je tračak nade i doveo ih točno na rub ulaska u glavni turnir. "Da smo izgubili ranije na Wimbledonu, sigurno ne bismo nastavili igrati zajedno. A sad, pošto smo napravili točno onoliko poena da opet možemo možda ući, na granici smo. Sada treba vidjeti isplati li se riskirati", kazao je Mektić. Neizvjesnost oko nastupa na turnirima poput Washingtona, Cincinnatija i u Kanadi stavlja ogroman pritisak na njih, a vremena za kalkulacije gotovo da i nema.

Ono što cijelu situaciju čini dodatno teškom jest činjenica da razlog mogućeg razlaza nije osobne prirode. Mektić naglašava kako s partnerom ima odličan odnos, što odluku čini još bolnijom. "Žao mi je zato što je Krajicek super. Super mi je dečko i super se slažemo, ali baš smo imali previše pehova", s dozom sjete zaključio je Mektić.