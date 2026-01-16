Skandal na Europskom prvenstvu: Igrači pod istragom zbog namještanja utakmice

Prva faza Europskog vaterpolskog prvenstva u Beogradu je završena, ali s njenim krajem pokrenut je pravi skandal. Repezentativci Malte poraženi su u utakmici prvog kola skupine A s 21:12 od Crne Gore, a neki od njih sada su pod istragom zbog mogućeg namještanja rezultata javlja Times of Malta.

Izvori bliski istrazi tvrde kako su se neki igrači Malte kladili na gol-razliku u toj utakmici, budući da se poraz Maltežana ionako očekivao. Tako se sumnja da su u tijeku utakmice manipulirali rezultatom kako bi ispunili uvjete vlastitih oklada i tako zaradili.

Malta je u prvoj fazi upisala još dva poraza (13:22 od Francuske i 6:21 od Mađarske). Te utakmice zasad nisu pod istragom, no upozorava se kako bi se, u slučaju da se pojave nove informacije koje opravdavaju sumnje, mogla dodatno istražiti i utakmica protiv Francuske.