Fatović: Bili smo pasivni a imamo kvalitetu da više napada rješavamo iz vanjske linije

Premda je i njega zahvatila određena želučana viroza, zbog koje Matijas Biljaka nije igrao protiv Grka, Loren Fatović je iza vratara Bijača i ljevorukog Harkova u toj utakmici bio igrač s trećom minutažom.

Nakon prospavane beogradske noći, evo kako je naš ponajbolji vaterpolist ovog naraštaja doživio tu tijesno izgubljenu utakmicu (10:11) Prvenstva Europe u Beogradskoj areni:

- Svjesni smo da nismo ušli u utakmicu kako smo htjeli napadački. Obrana je čak bila na dobroj razini jer primiti 11 pogodaka na ova nova pravila nije pretjerano. Tek kada smo se napadački aktivirali počeli smo hvatati rezultat, došli i do izjednačenja, nakon čega ostaje žal zbog poraza. No, nije se ništa krucijalno dogodilo. Ništa on ne mijenja jer u posljednjem kolu drugog kruga igramo s Italijom za prolaz u polufinale. Prije toga se moramo posvetiti Rumunjima i Turcima maksimalno da dignemo našu napadačku igru do te utakmice s Italijom.

Postoji li neki razlog pospanijeg ulaska u utakmicu, priupitao je Fatovića kolega s Hrvatske televizije Marko Šapit, koji je dobro primijetio da su tri pogotka za prve dvije četvrtine (prvih 16 minuta) premalo za sastav ove kvalitete.

- Slažem se. Nema nekog razloga osim te neke naše napadačke pasivnosti. Pričali smo o tome i nakon utakmice. Trebamo stvarno dignuti tu napadačku agresivnost, napadati na gol izvana, ne trebamo toliko čekati naše centre, koliko god da su oni dobri. A na njih su i obrane usredotočene. Mislim da imamo kvalitetu da više napada rješavamo iz vanjske linije. Svjesni smo toga i pokušat ćemo to dovesti na jednu višu razinu.

Nakon što su on i njegovi izabranici burno proslavili ovu pobjedu, grčki izbornik Vlachos je priznao da je njegov sastav odigrao savršenu utakmicu.

- Grci su vrhunska momčad i njih se svrstava u uži krug favorita kao i nas. Znali smo da će biti takva utakmica. Nismo mi izgubili od bilo koga. Jesu li oni odigrali savršeno, u to ne želim ulaziti. Mi smo svjesni naših pogrešaka. Čak i u tom posljednjem napadu sam imao Bukića na krilu da mu bacim za šut a da li bi bio pogodak nitko ne zna. Nismo mi odigrali loše ali smo u nekim dijelovima zakazali a to se protiv tako kvalitetnog suparnika vidjelo na kraju na rezultatu. Bili smo lošiji točno za taj jedan pogodak.

Prva sljedeća utakmica Hrvatske jest ona sutrašnja protiv Rumunjske (20.30) koju je Italija naprosto demolirala (20:6). A Rumunjska je ipak osmoplasirana reprezentacija s posljednjeg Prvenstva Europe ali i deseta na Svjetskom prvenstvu u Singapuru.

Reprezentacija je to koja ima blistaviju, prilično daleku, prošlost nego sadašnjost. Naime, Rumunji su na Olimpijskim igrama 1976. u Montrealu bili četvrti dok su na posljednjim Igrama bili 12. Na svjetskim prvenstvima bili su peti 1975. i šesti 1978. i 2005. Dakle, nije to zemlja bez vaterpolske tradicije, dakako, ni približno bogate kakva je naša, koju ipak treba uvažavati. A tvrdi to i Loren Fatović:

- Koliko god izgledala lakša prva dva koraka do Italije, moramo i Rumunjsku i Tursku maksimalno shvatiti kao što smo i Gruziju i Sloveniju. Zapravo, kroz te utakmice moramo ispraviti neke sitnije dijelove igre koji nisu bili dovoljno dobri da se dobije Grčka. Inače, s Rumunjima smo sparirali ovdje na jednom treningu i u dvije četvrtine su nam pružili izuzetan otpor. No, ipak se sve nas pita. Mi smo s njima igrali i na Olimpijskim igrama u Parizu, gdje je jedan dio utakmice bio prilično izjednačen, pa si ne smijemo dopustiti da pomislimo da će biti lagano jer onda ćemo ući u probleme.