Barakude čeka najteži protivnik u skupini, Tucak: Prva od dvije meč-lopte za polufinale

Otkako je Ivica Tucak hrvatski izbornik, a reprezentaciju je preuzeo 2013. godine, Hrvatska s Grčkom na velikim natjecanjima ima vrlo pozitivan omjer. U deset utakmica Tucak i njegovi izabranici slavili su sedam puta, dogodila su se dva remija i samo jedan poraz i to onaj na Svjetskom prvenstvu 2022. u Budimpešti u utakmici za brončanu medalju (7:9).

Tucak: Ne vjerujem u brojke

Znači li to Tucku išta uoči večerašnje utakmice (20.30) na Prvenstvu Europe? Uvijek se Grke najavljivalo kao jako teškog suparnika, ali bismo ih uglavnom pobijedili?

– Ja vam ne vjerujem u brojke. To je nešto što je bilo. Ovo je danas nešto drugo, a već sutrašnji dan će biti nešto treće. Te brojke ostaju kao spomen na jedno razdoblje. Doduše, ja sam siguran da mi njih možemo pobijediti i to je ono što me drži umjereno optimističnim. No, sve je moguće, i da završi neriješeno i da izgubimo. Nastojat ću svim silama prenijeti svoj optimizam na momke. Imamo snage ući u meso s njima i pokazati jednu pravu mušku igru. Biti za nijansu agresivniji, za nijansu gladniji, za nijansu željniji pobjede.

Dakle, ako netko dobro poznaje Grčku, onda je to svakako Ivica Tucak.

– U smislu taktičkih postavki tu nema većih nepoznanica i bit će to samo pitanje koliko ste tog dana raspoloženi i koncentrirani. Radi se o izuzetno jakom protivniku koji se nalazi u igračkoj i rezultatskoj ekspanziji. U prvom dijelu Svjetskog prvenstva u Singapuru izgubili su od Crne Gore, a potom i od nas. Potom su dominirali protiv Italije sa samo dragi Bog zna kako su izgubili polufinale od Španjolske da bi na kraju za broncu dobili Srbiju desetak razlike. To vam dovoljno govori o kakvoj se reprezentaciji radi baš kao što to govore i pobjede u pripremnim utakmicama nad Srbijom 13:6 i Španjolskom 17:10. No, unatoč svemu ja njima ne bih dao nijedan posto izgleda više nego nama. Čeka nas uzbudljiva i teška utakmica, prva od dvije meč-lopte za ulazak u polufinale.

Ova druga meč-lopta trebala bi biti utakmica s Italijom a ona je na rasporedu u skupini drugog kruga gdje nas čekaju još i Rumunjska te Turska ili Slovačka. No, to je već gledanje preko brda, a pred nama je večeras itekako veliko "brdo". A njega predstavljaju prije svega moćni grčki centri Kakaris i Nikolaidis, ali i Papanikolaou i Spachits.

– Oni kao da su namjerno usporili način igre jer imaju četiri klasična centra pri čemu Papanikolaoua koriste i kao beka i koji će "maltretirati" naše centre ulaskom u napadu na drugog centra. To je njihov način igre, umrtve vas do posljednje sekunde napada. Jako su precizni dodavači, a imaju i odlične šutere. Od Tokija su njihova prednost i njihovi vratari koji su prije toga bili svojevrsne slabe točke. No, sada su to vratari s 12 do 17 obrana. Pa u onoj utakmici za broncu koju smo 2022. izgubili mislim da je Zerdevas imao 15 ili 17 obrana.

Ono što je Tucak još naglasio jest odličan rad s mladima koji datira još od vremena dolaska Nikole Stamenića, trenerskog prvaka svijeta 1991. s reprezentacijom bivše SFRJ. A o toj grčkoj školi vaterpola je pričao i Luka Lončar koji je od 2023. do 2025. nosio kapicu pirejskog Olympiakosa.

– Rezultat je to sustavnog rada s mlađim kategorijama s kojima su osvojili dosta zlatnih medalja s godištem između 1997. do 2002. Svi ti igrači koji sada igraju u seniorima naviknuli su osvajati medalje pa i na prva mjesta u mlađim kategorijama nakon čega su došli na veliku scenu s velikim samopouzdanjem.

Godinama učili i od Hrvata

Godinama su Grci uvozili trenersko znanje pa su dolje radili već spomenuti hrvatski stručnjaci Dragan Matutinović, Veselin Đuho, davnih dana Mile Nakić, a nedavno i Hrvoje Koljanin da bi aktualni trener Olympiakosa bio Elvis Fatović.

– Bilo je tu i srpskih trenera. No, došli su talentirani igrači koji su ušli u dobar sustav rada, a najbolji igrači im skupljaju iskustvo i čvrstinu kroz Olympiakos koji redovito igra Lige prvaka.

Sukladno tom samopouzdanju, Grci ističu da su došli po svoju prvu europsku medalju pa čak i zlato. Je li to doza presamouvjerenosti ili...?

– Najprije dugi niz godina nisu mogli doći do medalje. Sada su počeli dolaziti do medalja ali nikako do zlata. Oni osjećaju da vrijede i da je stiglo njihovo vrijeme i za zlato, na ovom ili sljedećim natjecanjima. To je pravi sportski mentalitet koji treba pozdraviti – kazao je Lončar.