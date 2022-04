Lukine riječi i dalje odzvanjaju: Preko 20.000 ljudi ponavlja Modrićevu izjavu

Nevjerojatnu su prvu polufinalnu utakmicu Lige prvaka odigrali nogometaši Manchester Cityja i madridskog Reala na Etihadu. City je pobijedio 4-3 (2-1). Od samog početka, od prvog gola u drugoj minuti, Manchester City je bio u stalnoj prednosti. Vodio je 2-0, 3-1 i 4-2, ali su se Madriđani stalno vraćali i spuštali zaostatak na jedan gol što garantira novu sjajnu utakmicu u uzvratu. Taj se dvoboj igra iduće srijede.

Bila je to prava drama vrijedna polufinala Lige prvaka, a svjesni su toga bili svi od igrača, preko trenera, do tribina i gledatelja pred malim ekranima. Još pod dojmom, neki su igrači već nakon susreta počeli 'mobilizirati' snage za uzvrat u nadi za još jedan spektakularan preokret Reala. Naime, ni ulazak u polufinale nije bio jednostavan. Nogometaši Real Madrida plasirali su se u polufinale Lige prvaka nakon što su u dramatičnom dvoboju na Santiago Bernabeu u Madridu u produžetku poraženi 3:2 od branitelja naslova Chelseaja. No, 'kraljevi' su ovim porazom ipak uspjeli obraniti pobjedu 3:1 iz Londona i s ukupnih 5:4 proći dalje.

Nakon te drame, Luka Modrić je na Twitteru objavio status:

"Odustajanje nije opcija".

Upravo to što je napisao Modrić prije dva tjedna podijelio je sada Vinicius Junior i dodao:

"Srijeda. Santiago Bernabeu. Svi zajedno. Po preokret!",

Status mu je lajkalo više od 170.000, a podijelilo više od 20.000 korisnika.

Podsjetimo, jučerašnja utakmica je počela savršeno za Manchester City jer od druge minute domaćin je vodio. Mahrez se prošetao kraj nekoliko igrača Reala te je savršeno ubacio loptu pred suparnička vrata. Tamo je kraj Carvajala glavom loptu lijepo zahvatio De Bruyne i pogodio za 1-0.

Vrlo brzo nakon toga, u 11. minuti, već je bilo 2-0. Foden i De Bruyne su kombinirali, a ubačenu loptu je primio Gabriel Jesus koji je izvrtio Alabu i zabio za 2-0.

Primljeni golovi su vidno uzdrmali Madriđane, a Manchester City je imao potpuno prevlast u posjedu lopte. Ipak, vremenom se Real počeo izvlačiti iz domaćih ralja i prijetiti. No, ostavljalo je to još više prostora domaćinu pa su tako do 30. minute nove dvije sjajne šanse imali igrači Cityja. Udarci Mahreza i Fodena prolazili su vrlo blizu Realovog okvira vrata.

No, očigledno je bilo kako Real sve bolje stoji na terenu i iz prve prave opasnosti gosti su smanjili, a tada, u 33. minuti, opet je Karim Benzema dokazao koliko mu malo treba za pogodak. Mendy je ubacio, a Benzema je iz poluvoleja zahvatio loptu i smjestio je uz vratnicu. Bio je to njegov trinaesti pogodak ove sezone u Ligi prvaka.

Foto: Craig Brough/REUTERS Soccer Football - Champions League - Semi Final - First Leg - Manchester City v Real Madrid - Etihad Stadium, Manchester, Britain - April 26, 2022 Real Madrid's Luka Modric REUTERS/Craig Brough Photo: Craig Brough/REUTERS

U ludom ritmu je završeno prvo poluvrijeme, s brojnim šansama na obje strane, a još je bombastičnije bilo u drugom poluvremenu. Odmah na startu Mahrez je, u situaciji jedan na jedan malo iskosa, pogodio vratnicu, a nakon odbijene lopte Foden nije uspio zabiti za 3-1.

No, bio je Foden smiren u 53. minuti kada je izazvao novu erupciju na stadionu, ali samo dvije minute kasnije spustio je Real opet minus na jedan pogodak. Cityjevu visoko postavljenu obranu probio je Vinicius Junior koji se sjurio sve do suparničkih vrata i smanjio na 2-3.

Smirila se potom igra, ali sve je to bio samo smiraj za novi završni udar na obje strane. Opet je prvi nasrnuo Manchester City, a u 74. minuti je, nakon puštene prednosti, Bernardo Silva plasirao loptu za 4-2. Novu je šansu potom propustio Mahrez, a u 82. minuti dogodilo se novo smanjenje.

Nesretno je lopta u domaćem šesnaestercu pogodila Laportea u ruku, a Benzema je, kako bi se upotpunila ova sjajna utakmica, 'panenkom' s bijele točke pogodio za smanjenje na 3-4.

Hrvatski nogometaš Luka Modrić za Real je igrao do 79. minute kada je zamijenjen.

U srijedu, također od 21 sat, prvu polufinalnu utakmicu na Anfieldu igraju Liverpool i Villarreal, dok će Madriđani i Manchester City uzvrat na Santiago Bernabeu odigrati iduće srijede (4. svibnja).

Liga prvaka, polufinale (prva utakmica):

Manchester City - Real Madrid 4-3 (2-1)

Stadion Etihad. Sudac: Istvan Kovacs (Rum)

Strijelci: 1-0 De Bruyne (2), 2-0 Gabriel Jesus (11), 2-1 Benzema (33), 3-1 Foden (53), 3-2 Vinicius Junior (55), 4-2 Bernardo Silva (74), 4-3 Benzema (82-11m)

Manchester City: Ederson - Stones (od 36. Fernandinho), Ruben Dias, Laporte, Zinčenko - De Bruyne, Rodri, Bernado Silva - Mahrez, Gabriel Jesus (od 83. Sterling), Foden.

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Alaba (od 46. Nacho), Mendy - Valverde, Kroos, Modrić (od 79. Ceballos) - Rodrygo (od 70. Camavinga), Benzema, Vinicius Junior (od 88. Marco Asensio).

Žuti kartoni: Fernandinho (Manchester City), Nacho (Real Madrid)

