Luka Sučić opet zgrozio mnoge, Španjolci bruje o onome što je učinio vlastitom treneru

Premda je Real Sociedad napokon dočekao prvu pobjedu u sezoni, slavlje u svlačionici pokvario je potez hrvatskog veznjaka Luke Sučića. Nakon minimalne pobjede nad Mallorcom, koju je u potpunosti odgledao s klupe, Sučić je bio vidno nezadovoljan. Situacija je eskalirala na ulazu u svlačionicu, a sve je zabilježeno u videu koji je objavio sam klub. Na snimci se vidi kako novi trener Sergio Francisco čestita svakom igraču na pobjedi. No, kada je na red došao Sučić, on je iskoristio trenutak dok je trener grlio njegovog suigrača Gorrotxategija te se provukao iza njegovih leđa bez pozdrava. Francisco ga je primijetio i u prolazu mu pokušao potapšati glavu, no 23-godišnji Hrvat je samo nastavio hodati ozbiljnog lica, ruku zabijenih u džepove, ignorirajući pritom i ostatak stručnog stožera koji je stajao u hodniku.

Ovakvo ponašanje proizlazi iz frustracije zbog statusa u momčadi. Sučić je prošle sezone stigao u San Sebastián kao veliko pojačanje iz RB Salzburga za 10 milijuna eura. Pod vodstvom bivšeg trenera Imanola Alguacila bio je važan kotačić momčadi, odigravši gotovo 2.500 minuta u 40 službenih utakmica. Očekivalo se da će ova sezona biti njegova potpuna afirmacija, no dolaskom novog trenera pao je u drugi plan. Ove sezone odigrao je tek 92 minute, bio je starter samo protiv Espanyola, dok je utakmicu protiv Real Madrida propustio zbog bolesti. Njegovo nezadovoljstvo je razumljivo, pogotovo jer je konkurencija u veznom redu iznimno jaka, no način na koji ga je iskazao izazvao je osudu dijela španjolske javnosti.

Nažalost, ovo nije prvi put da se Sučićevo ime veže uz kontroverze vezane za disciplinu i prioritete. Cijela Hrvatska dobro pamti situaciju iz lipnja kada je propustio uvodne kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Gibraltara i Češke kako bi prisustvovao vjenčanju svoje sestre u Uskoplju. Iako je od izbornika Zlatka Dalića tražio dopuštenje, priča koja je kasnije izašla u javnost otkrila je dublje neslaganje oko te odluke. Dalić mu je navodno poručio kako mu ne može zabraniti odlazak, ali ga je savjetovao da dobro promisli o svojim prioritetima i obvezama prema nacionalnom dresu.

Savjet je potražio i od najiskusnijih suigrača, uključujući kapetana Luku Modrića. Prema medijskim napisima, Modrić mu je iskreno rekao kako on na njegovom mjestu ne bi išao te ga podsjetio da je i njegova sestra više puta odgađala vlastito vjenčanje zbog njegovih reprezentativnih i klupskih obveza. Unatoč svemu, Sučić je nakon što je reprezentacija sletjela u Osijek, sjeo u automobil i otišao na svadbu. Izborniku je poručio da se može vratiti na sam dan utakmice protiv Češke, no dobio je jasan i nedvosmislen odgovor.

Izbornik Zlatko Dalić mu je jasno poručio da, ako napusti okupljanje, nema potrebe da se vraća. Hrvatska je bez njega uvjerljivo svladala Češku s 5:1, a Sučić za rujanske akcije protiv Farskih Otoka i Crne Gore nije dobio izravan poziv, već je stavljen samo na pretpoziv, što je jasna poruka. "Poštujem odluku Luke Sučića i obitelj, ali poštujem i svoju obitelj i odluke. Nema tjeranja. Pitao me može li na vjenčanje sestre. Rekao sam mu da mu to ne mogu zabraniti, ali da zna pravila koja se poštuju osam godina. Zna se tko je glava obitelji i tko odgovara. Zato smo bili i drugi i treći na svijetu", objasnio je Dalić svoju odluku, zatvorivši time tu temu. Incident u Španjolskoj sada ponovno otvara pitanje Sučićevog pristupa i pokazuje da se jedan od najvećih talenata hrvatskog nogometa nalazi na raskrižju karijere, gdje će osim igračke kvalitete morati pokazati i zrelost izvan terena.