KAŽNJEN I DINAMO

Luka Stojković dobio drakonsku kaznu zbog šamara u Europi, evo koliko će se 'hladiti'

UEFA Europa League - Play Off - Second Leg - KRC Genk v GNK Dinamo Zagreb
Maurice van Steen/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
28.03.2026.
u 16:39

Nakon gotovo mjesec dana čekanja, stigla je odluka UEFA-ine Disciplinske komisije. Dinamov ofenzivac Luka Stojković saznao je kaznu za crveni karton u Genku, a ona će imati ozbiljne posljedice za Modre na startu iduće europske kampanje

Dinamov krilni napadač Luka Stojković (22) kažnjen je s tri utakmice zabrane nastupa u UEFA-inim natjecanjima zbog nesportskog poteza u uzvratnoj utakmici doigravanja za osminu finala Europske lige protiv Genka. Odluku je donijela Disciplinska komisija krovne europske nogometne organizacije (CEDB), a ona znači da Dinamo neće moći računati na jednog od svojih ključnih igrača na samom početku iduće europske sezone. S obzirom na to da je Dinamo ispao iz Europe, Stojković će kaznu odraditi u vjerojatnim kvalifikacijama za Ligu prvaka, što predstavlja težak udarac za ambicije zagrebačkog kluba. Kazna je izrečena na temelju članka 15(1)(e) Disciplinskog pravilnika UEFA-e, koji se odnosi na "napad na drugog igrača", čime je standardna suspenzija od jedne utakmice drastično povećana.

Podsjetimo, incident koji je šokirao nogometnu javnost dogodio se 26. veljače u Belgiji, tijekom dramatične utakmice koja je na kraju završila rezultatom 3:3 i ispadanjem Dinama s ukupnih 6:4. Igrala se 105. minuta, a Plavi su lovili pogodak za produžetke. Nakon jednog duela za loptu, Stojković je izgubio živce i ošamario braniča Genka Mattea Smetsa. Glavni sudac Felix Zwayer isprva mu je pokazao samo žuti karton, no nakon intervencije VAR sobe i pregleda snimke, njemački arbitar nije imao izbora nego promijeniti odluku i pokazati Dinamovom igraču izravni crveni karton, ostavivši svoju momčad na cjedilu u ključnim trenucima susreta.

Cijela situacija tim je bizarnija jer je Stojković do tog trenutka bio apsolutni junak utakmice i najbolji pojedinac na terenu. Upravo je on s dva pogotka vratio Dinamo u život i osigurao produžetke. Prvo je u 57. minuti bio siguran izvođač jedanaesterca, da bi u 75. minuti spektakularnim udarcem s dvadeset pet metara donio Dinamu vodstvo i nadu u preokret. Njegova preobrazba iz heroja u tragičara u samo trideset minuta postala je glavna tema nakon utakmice, a nepromišljeni potez na kraju je skupo koštao i njega i klub koji je ostao bez šanse za prolazak u osminu finala. Nakon utakmice, Stojković se javno ispričao suigračima, stožeru i navijačima, priznavši pogrešku.

Osim suspenzije za Stojkovića, UEFA je kaznila i sam klub. Zbog ponašanja svojih navijača, Dinamo će u blagajnu krovne nogometne organizacije morati uplatiti ukupno 56.750 eura. Veći dio kazne, čak 51.750 eura, odnosi se na bacanje predmeta na teren, dok je preostalih pet tisuća eura kazna koju je zagrebački klub dužan platiti Genku zbog štete nastale na stadionu. Ove financijske sankcije dodatno opterećuju klub nakon bolnog ispadanja iz Europe.
ID
Ivo_didin
16:54 28.03.2026.

Naslov sugerira da je Luka Stojković dobio kaznu od deset utakmica, a ne za takav prekršaj standardne tri utakmice. Dobio je minimalnu, a ne drakonsku kaznu. Možda on nije znao kolika je kazna za šamaranje protivnika, sada zna..

