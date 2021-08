Luka Modrić se pohvalio moćnom jurilicom Mate Rimca: 'Noćna vožnja!'

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić na Instagram profilu objavio je fotografiju noćne vožnje Madridom - na Greyp biciklu Mate Rimca.

Nije trebao ništa previše reći, fotografija je govorila sve.

- Noćna vožnja - napisao je Modrić i dobio u kratkom vremenu više od 150.000 "lajkova" i više od tisuću komentara, većinom pozitivnih.

Velika je to reklama za Greyp Bikes, sestrinsku firmu Rimac Automobila. Naravno, Mate Rimac vlasnik je jednoj i drugoj.

I ništa nije slučajno, još prije pet godina Rimac se okrenuo poznatim nogometašima kako bi promovirao seriju električnih bicikala. Pa su tako primjerak dobili Leo Messi, Cesc Fabregas i Gerard Pique.

No Modrić se zaljubio u njega, što ne čudi jer vozi i do 70 kilometara na sat, a baterija "drži" i do 120 kilometara. Jedina mana mu je težina od gotovo 50 kilograma, ali to je sitnica za ono što se njime dobiva.

