HRVATSKI NOGOMETAŠ

Luka Sučić se vraća na teren za 10 dana

REAL SOCIEDAD v MANCHESTER UNITED. UEFA EUROPA LEAGUE 2024/2025. ROUND OF 16.
Jorge Ropero/NORDPHOTO
VL
Autor
Hina
11.02.2026.
u 16:30

Sučić će večeras propustiti prvu polufinalnu utakmicu španjolskog Kupa s Athletic Bilbaom, a onda i prvenstveni ogled s Real Madridom.

Hrvatski vezni nogometaš Luka Sučić (23), koji je u subotu ozlijedio aduktor lijeve noge, mogao bi se vratiti na teren za deset dana, rekao je njegov trener u Real Sociedadu.

Sučić će večeras propustiti prvu polufinalnu utakmicu španjolskog Kupa s Athletic Bilbaom, a onda i prvenstveni ogled s Real Madridom.

"Najvjerojatnije će se vratiti za utakmicu s Oviedom", izjavio je trener Pellegrino Matarazzo na konferenciji za medije u utorak.

Real Sociedad, osmoplasirana momčad španjolskog prvenstva, ugostit će posljednjeplasirani Oviedo 21. veljače.

Sučić je u subotu u 25. minuti zabio vodeći gol u pobjedi od 3-1 nad Elcheom, ali je nakon postizanja gola osjetio bol u aduktoru svoje jače lijeve noge. Zbog toga je morao izaći iz igre.

Hrvatskom reprezentativcu to je bila treća ligaška utakmica zaredom u udarnoj postavi, nakon što je krajem prosinca na klupu sjeo Matarazzo. U prvom dijelu sezone je rijetko igrao, ulazeći s klupe za pričuve.

Sučić se nada hvatanju forme kako bi uvjerio hrvatskog izbornika Zlatka Dalića da ga povede na Svjetsko prvenstvo koje počinje u lipnju u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Prije gola Elcheu, asistirao je za pogodak protiv Alavesa u četvrtfinalu Kupa u kojem je Real Sociedad slavio s 3-2.

Hrvatska će idući mjesec odigrati prijateljske utakmice s Kolumbijom i Brazilom u američkom gradu Orlandu.

Sučić, s ukupno 18 nastupa za reprezentaciju, odigrao je samo dvije utakmice u kvalifikacijama za mundijal i to obje protiv Gibraltara.
Real Sociedad Luka Sučić

