Tko je najveća zvijezde u Španjolskoj sad kad više nema Messija? Luka Modrić...

Lionel Messi još uvijek čeka na debi za Paris Saint Germain, ali njegova najveća ljubav Barcelona odigrala je prvu utakmicu bez njega i pobijedila 4:2 Real Sociedad, čime se najavila dobra sezona. Možda činjenica da nitko ne odskače kao zvijezda godi klubu, barem u prvi mah. Ali, što je La Ligom?

Sreća za nju je što se od ESPN-a tajila činjenica da će Messi otići pa se sklopio unosan osmogodišnji ugovor vrijedan 1,4 milijarde američkih dolara.

- Ovo je loše. Upravo sam saznao vijest. Smatram da je imati Messija dobro za klub, za ligu i sve. Ufff - izjavio je prvi čovjek podružnice La Lige za Sjevernu Ameriku, Boris Gartner.

Foto: Jose Antonio Sanz/UESyndication/PIXSELL/UESyndication/PIXSELL SORTEO CHAMPIONS LEAGUE 15-16Sorteo de la fase de grupo de la Champions League. En la imagen, Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. UEFA Champions League Draw 2015-2016. In this picture, Lionel Messi and Cristiano Ronaldo.JOSE ANTONIO SANZPhoto: UESyndication/PIXSELLPhoto: UESyndication/PIXSELL

Te riječi doslovno su izašle iz njega tijekom intervjua za Washington Post jer u tom je trenutku objavljeno da Messi napušta Barcelonu i La Ligu. Vrijeme kad se odigravaju utakmice oduvijek je bila prepreka za prodaju TV prava na adekvatan način Amerikancima i Kanađanima, a bez Messija bit će samo teže pridobiti publiku.

Oko koga graditi naslijeđe? Cristiano Ronaldo napustio je Real Madrid zbog Juventusa i ostavio veliku prazninu, koju je dodatno proširila pandemija koronavirusa, a konačni udarac zadaje Messi.

Vrijeme je da lideri La Lige i klubova koji je čine počnu konkretnije raditi na stvaranju brendova. Previše su se opustili jer u posljednjih 15 i više godina u njoj su bili Figo, Zidane, Beckham, Ronaldinho, Ronaldo, Neymar, Messi... i brojni drugi zbog kojih se publika nije libila potrošiti novac na sportske pakete, ulaznice, dresove i ostalo.

Primjerice, u samo 24 sata, prodano je 832.000 Messijevih dresova, što je vrijednost od 105 milijuna dolara, od čega je PSG zaradio 10,5 milijuna neto! Plaća za Argentinca iznosi 41 milijun dolara godišnje, što znači da je može vratiti klubu u manje od četiri dana.

Sreća za Parižane i užitak za poslovanje kroz naredne godine. U La Ligi mogu tugovati no ne smiju predugo žaliti za prolivenim mlijekom. Jer, velika imena i velike momčadi još su njen sastavni dio. A utjeha je i da bi ionako za dvije do tri godine Messi morao otići.

Dakle, tko su sva ta imena? Jan Oblak svakako je najbolji vratar na svijetu, Luis Suarez i dalje je klasa, kao i Sergio Aguero. Antoine Griezmann i Pedri možda postanu ubojiti tandem u Barci, a tu je i Real Madrid. David Alaba, Eden Hazard, Toni Kroos, fenomenalni Karim Benzema i jedini vlasnik Zlatne lopte u Španjolskoj - Luka Modrić.

Foto: /XINHUA/PIXSELL (SP)FRANCE-PARIS-SOCCER-BALLON D'OR 2019 AWARDS (191203) -- PARIS, Dec. 3, 2019 (Xinhua) -- Real Madrid's Croatian midfielder and last year's Ballon d'Or winner Luka Modric (L) gives his trophy to Barcelona's Argentinian forward Lionel Messi during the Ballon d'Or 2019 awards ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris, France, Dec. 2, 2019. (Photo by Aurelien Morissard/Xinhua) Photo: XINHUA/PIXSELL

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije ima 36 godina no ljudi zbog njega kupuju dresove, ulaznice i gledaju utakmice Reala, bez obzira što možda ne navijaju za taj klub. Ako nije najveća, svakako je ponajveća zvijezda lige. Nije brend kao Ronaldo ili Messi no svakako može donekle popuniti prazninu. Možda ne u smislu zarade na imenu, ali u igračkom smislu, svakako!

Da ne može, ne bi ga redom svi relevantniji mediji isticali kao jednog od najprepoznatljivijih nogometaša La Lige, jednog od najboljih i jednog od najuzbudljivijih. Ugovor mu traje do ljeta iduće godine pa stoga uživajmo u rapsodiji najboljeg hrvatskog nogometaša svih vremena. Zajedno s ostatkom svijeta zaljubljenog u nogomet.