Hrvatska u potencijalnom problemu, nagriza nas biološki sat. Pazite ovaj podatak...

Hrvatska nogometna reprezentacija već godinama počiva na temeljima koje je postavila "srebrna generacija", skupina igrača čiji su tehnička superiornost, karakter, zajedništvo i mentalna snaga podigli vatrene u vrh svjetskog nogometa. U središtu te priče nalazi se petorka veterana: kapetan Luka Modrić (40 godina), Ivan Perišić (37), Andrej Kramarić (34), Ante Budimir (34) te Mateo Kovačić (32). No, izbornikov javni istup nakon utakmice sa Slovenijom u Varaždinu, u kojemu je naša formacija iskazala dosta slabosti, dao je naslutiti kako era nekih seniora ipak ide prema svom kraju i da ova petorka zajedno na terenu, čija je zajednička dob čak 177 godina, više neće biti oslonac Hrvatske u sudbinskim turnirskim bitkama.

Dirigent i mozak cijele operacije neupitno će ponovno biti Luka Modrić. U svojoj 41. godini, kapetan je i dalje igrač čiji jedan potez može promijeniti tijek cijele utakmice. To se primjerice dogodilo i u srazu sa Slovencima, u kojoj je Lukin dolazak u završnicu iz drugog plana donio Hrvatskoj vodeći pogodak. Iako je i sam svjestan da biološki sat otkucava, Modrićeva nogometna inteligencija i predanost omogućuju mu da i dalje igra na najvišoj razini, svojom lucidnošću kompenzirajući eventualni nedostatak u fizičkoj spremi. Luka Modrić apsolutno je neupitan u Dalićevoj koncepciji.

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Kao protuteža Modrićevoj eleganciji i finesi stoje sirova snaga i polivalentnost Ivana Perišića. Sa svojih 37 godina, Perišić je fizički fenomen čija eksplozivnost i radna etika prkose zakonima prirode. Njegova sposobnost da jednako kvalitetno igra na poziciji krila, ali i lijevog bočnog, čini ga nezamjenjivim u obje faze igre. Opasan u prodorima, dominantan u skoku i iznimno pouzdan u obrambenim zadacima, on je motor koji pokreće momčad. Dakle, i Ivan je sto posto u prvih 11 protiv Engleza.

Najmlađi član ove veteranske skupine, 32-godišnji Mateo Kovačić, predstavljat će budućnost Hrvatske još neko vrijeme, ali – najvjerojatnije ne i na turniru u SAD-u. Mateo je igrač iznimne tehničke potkovanosti, njegovi prodori s loptom, sposobnost razbijanja suparničkih linija i taktička inteligencija donose prijeko potrebnu ravnotežu veznom redu, međutim, iza Kovačića su samo 242 minute odigrane u cijeloj sezoni u Manchester Cityju, odnosno posljednji put je cijelu utakmicu odigrao prije više od godinu dana, 2. svibnja 2025. godine protiv Wolverhamptona. Taj se hendikep nažalost odražava ne samo na Kovačićevo fizičko stanje, nego posljedično i na natjecateljsku formu. A na to Kovačić nije mogao utjecati. Njegova profesionalnost, pošteni pristup i posvećenost reprezentaciji nikada nisu bili upitni, no Dalić u sudaru s moćnim Englezima ipak traži gladijatorsku silinu i izdržljivost, što u povoljniju situaciju dovodi mlade snage Petra Sučića i Martina Baturinu.

Napadačku oštricu ove iskusne momčadi čine Andrej Kramarić i Ante Budimir, obojica 34-godišnjaci s izraženim golgeterskim instinktom. Kramarić je poznat po svojoj tehničkoj vještini, osjećaju za prostor i ubojitoj završnici, ali evidentno je kako nije u optimalnoj formi. S druge strane, Ante Budimir po mnogima bi trebao biti prvo rješenje u samom vrhu napada, osobito nakon fantastične sezone u španjolskoj La Ligi gdje je za Osasunu postigao 19 pogodaka. Njegova igra glavom, fizička snaga i efikasnost čine ga favoritom za poziciju prvog napadača, iako i tu postoji kvaka. Ante je posljednji pogodak za vatrene postigao prije točno godinu dana, 9. lipnja 2025. protiv Češke u Osijeku, a pritom u posljednje dvije pripremne utakmice, protiv Belgije i Slovenije, nije realizirao dvije čiste prigode. I tu se čini kako mlađe snage, 28-godišnja zvijezda MLS-a Petar Musa i 23-godišnjak iz Freiburga Matanović polagano preuzimaju primat.