Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TU SMO ISTI

I Englezi imaju svog 'Modrića': Važan igrač im mora igrati sa zaštitnom maskom

VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
09.06.2026.
u 11:38

Igrač Tottenhama zadobio je ozljedu u sudaru s napadačem Chelseaja Liamom Delapom i morao je nositi masku u njihovoj posljednjoj utakmici sezone protiv Evertona

Engleski branič Djed Spence rekao je da će na Svjetskom prvenstvu morati igrati noseći zaštitnu masku nakon što je prošli mjesec slomio čeljust u utakmici Premier lige.

Igrač Tottenhama zadobio je ozljedu u sudaru s napadačem Chelseaja Liamom Delapom i morao je nositi masku u njihovoj posljednjoj utakmici sezone protiv Evertona.

"Malo je neugodno, ali što je, tu je" rekao je Spence novinarima u ponedjeljak.

"Slomljena mi je čeljust pa je moram nositi tijekom cijelog turnira. To je nešto na što ću se morati naviknuti. Proći će tri mjeseca dok se potpuno ne zacijeli, tako da je to dugo vrijeme."

Spence, koji je igrao do kraja utakmice protiv Chelseaja, rekao je da nije bio zabrinut da bi mogao biti izvan terena zbog ozljede.

"Bilo je bolno, ali srećom igram nogomet nogama, a ne čeljusti. Tako da sam bio dobro", dodao je 25-godišnjak.

Engleska otvara Svjetsko prvenstvo protiv Hrvatske u Dallasu 17. lipnja kada će na terenu osim Spencea zaštitnu masku nositi i kapetan Vatrenih Luka Modrić koji je prije mjesec i pol slomio jagodičnu kost. 
Ključne riječi
Djed Spence Engleska nogometna reprezentacija SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!