Potpuni kaos u Realu: Mbappe je sit svega! Bijesan je, kruže priče o sukobu zvijezda

Kylian Mbappé, čiji ugovor s Real Madridom traje do 2029. godine, zamijenjen je zbog problema s koljenom deset minuta prije kraja utakmice u razočaravajućem remiju protiv Real Betisa. Upravo je u njegovoj odsutnosti madridski klub primio izjednačujući pogodak neposredno prije posljednjeg sučevog zvižduka, što ih je dodatno udaljilo od borbe za naslov prvaka. Gol Héctora Bellerína uslijedio je nakon spornog prekršaja na Ferlandu Mendyju, što je razbjesnilo trenera Álvara Arbelou, ali i nakon pogreške Antonija Rüdigera u obrani.

Nakon završetka utakmice, frustracija se proširila među navijačima Reala, no razlog nije bio samo rezultat. Kako je izvijestio novinar Tomás Roncero na radijskoj postaji Cadena SER, bijes je uglavnom bio usmjeren na zamjenu Francuza. "Navijači nisu imali osjećaj da je Mbappé doista napustio teren zbog ozljede. Ostavio je dojam kao da se jednostavno ne želi maksimalno truditi", rekao je Roncero, sugerirajući da je zvijezda odglumila ozljedu.

Madridski list Marca otišao je i korak dalje te je objavio naslov: "Mbappéu je svega dosta." Kao razloge navode, s jedne strane, "njegove učestale fizičke probleme uoči Svjetskog prvenstva", a pritom se podsjeća i na glasine iz ožujka o navodnoj dijagnostičkoj pogrešci liječničkog tima, koji je navodno pregledavao pogrešnu Mbappéovu nogu. S druge strane, njegovo nezadovoljstvo potiču i "određene ludosti" iza kulisa, jer je 27-godišnji napadač navodno sve više frustriran ponašanjem pojedinih suigrača.

Čini se da je došlo do nekoliko nesuglasica s Judeom Bellinghamom, a osim toga, Mbappé navodno ima i upitan stav prema treneru Arbeloi. Dodatni problem je i činjenica da, prema medijskim napisima, nije zadovoljan time što klub daje prednost Viniciusu Júnioru ispred njega. Odnos između dviju superzvijezda već se neko vrijeme opisuje kao izrazito napet, a analitičari su primijetili i nedostatak kemije na terenu, gdje često zauzimaju isti prostor.

Prema informacijama Skyja, Brazilac je blizu produljenja ugovora koji traje do 2027. godine. Iako je Vinicius još prije više od godinu dana javno najavio da će uskoro potpisati novi ugovor, to se još uvijek nije dogodilo. Kamen spoticanja navodno je bio loš odnos s Arbeloinim prethodnikom, Xabijem Alonsom, kao i visoki financijski zahtjevi. Međutim, sada je, čini se, spreman na ustupke kako bi Mbappé i dalje ostao najplaćeniji igrač Reala, iako su postojali napisi da je Vinicius u budućnosti želio postati igrač s najvećom plaćom u svlačionici.

Iako se Vinicius osjeća mnogo cjenjenijim pod vodstvom Arbeloe, odlazak trenera na kraju sezone, koja će vrlo vjerojatno završiti bez trofeja, čini se gotovo sigurnim. Vjeruje se da se iza kulisa, vjerojatno na Mbappéovo zadovoljstvo, već traže njegovi nasljednici. Među imenima koja se spominju kao kandidati za novog trenera Reala je i izbornik francuske reprezentacije Didier Deschamps, koji će napustiti klupu "Tricolora" nakon Svjetskog prvenstva i koji, naravno, jako dobro poznaje Mbappea.