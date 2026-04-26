VIDEO Kruži snimka sukoba Sergeja Jakirovića s navijačima, evo što se zapravo dogodilo

Snovi o Premier ligi za Hull City i Sergeja Jakirovića rasplinuli su se u pretposljednjem, 45. kolu engleskog Championshipa. "Tigrovi" su na gostovanju kod Charltona doživjeli bolan poraz 2:1, čime su svoje šanse za plasman u doigravanje sveli na puku teoriju. Utakmica nije dobro počela za Jakirovićevu momčad jer su domaćini poveli već u 20. minuti pogotkom Charlieja Kelmana. Iako se Hull uspio vratiti u igru golom stopera Johna Egana nakon kornera, Charlton je atraktivnim udarcem Jaydena Fevriera s distance ponovno stigao do prednosti i pobjede. Ovim porazom Hull je pao na sedmo mjesto ljestvice, a prestigao ih je Wrexham koji ima bolju gol-razliku i utakmicu manje, što znači da Jakirovićeva momčad više ne ovisi sama o sebi.

Ovakav rasplet sezone posebno je bolan jer je Hull City dugo bio u odličnoj poziciji. Jakirović, koji je klub preuzeo uoči ove sezone., tijekom većeg dijela prvenstva dobivao je pohvale za svoj rad i momčad se borila čak i za pozicije koje vode izravno u viši rang. Međutim, uslijedila je katastrofalna serija od čak šest utakmica bez pobjede, u kojima su "Tigrovi" osvojili svega četiri boda. Taj crni niz gurnuo ih je s pozicija koje jamče borbu za elitu na rub ispadanja iz kruga šest najboljih momčadi, što je kulminiralo frustracijama nakon poraza od Charltona.

Nezadovoljstvo navijača eksplodiralo je odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Na društvenim mrežama brzo se proširila snimka na kojoj se vidi kako Sergej Jakirović ulazi u verbalni sukob s jednim navijačem na tribinama. Dok je trener prilazio tunelu, čuli su se povici s tribina, a Jakirović je zastao i ušao u raspravu. Iako je snimka nejasna, s njegovih se usana može iščitati poruka upućena navijaču: "Želiš da odem? U redu, otići ću". Ovaj incident jasno pokazuje koliko su tenzije porasle u klubu koji se do prije samo nekoliko tjedana nadao povratku u najviši rang engleskog nogometa.

This clown got fucked off by a kid in a Fred Flintstone costume. Made my day🤣 pic.twitter.com/2omlQz3cY4 — I'lldiewhenilike (@lldiewheni91008) April 25, 2026

Valja napomenuti kako ovo nije prvi put da Jakirović ulazi u sukobe s navijačima. Slične je situacije imao i dok je vodio Zrinjski, a posebno se pamti incident iz Turske, gdje je kao trener Kayserispora bio isključen nakon što je sarkastično zapljeskao domaćim navijačima koji su ga gađali bocama. Također, zabilježen je i verbalni sukob s navijačem Rijeke u svibnju 2024. godine, što pokazuje da hrvatski stručnjak ne bježi od konfrontacije kada osjeti da je kritika prešla granicu.