ZABIO HAT-TRICK U ENGLESKOJ

VIDEO Odabrao je Hrvatsku i zgrozio cijeli kontinent. Sad je jasno, dobili smo top igrača

Osijek: Hrvatska protiv Turske za plasman na U-21 Europsko prvenstvo
25.04.2026.
u 18:22

Mladi hrvatski reprezentativac Adrian Segečić (21) nastavlja s briljantnim igrama u Engleskoj. U pobjedi Portsmoutha protiv Stokea postigao je spektakularan hat-trick i potvrdio da je Hrvatska njegovim odabirom dobila igrača za budućnost

Adrian Segečić (21) nezaustavljivo rešeta mreže u engleskom Championshipu. Mladi hrvatski reprezentativac odigrao je utakmicu karijere, postigavši sva tri pogotka za Portsmouth u pobjedi 3:1 na gostovanju kod Stoke Cityja. Bila je to njegova simultanka kojom je potvrdio fantastičnu formu, upisavši se među strijelce ili asistente u petoj utakmici zaredom. Segečić je načeo domaćine u 32. minuti, a nakon izjednačenja, ponovno je stupio na scenu golovima u 67. i 82. minuti za svoj prvi hat-trick u Engleskoj. Njegov učinak ove sezone popeo se na deset pogodaka i pet asistencija. Prvi gol Segečića pogledajte OVDJE, drugi OVDJE, a treći OVDJE.

Ovaj ofenzivni veznjak, rođen u predgrađu Sydneya, postao je poznat hrvatskoj javnosti kada je odlučio australski dres zamijeniti onim hrvatskim. Odluka je podigla prašinu na kontinentu gdje je odrastao i prošao sve mlađe uzraste reprezentacije, gdje su ga smatrali velikim talentom. Frustriran nepozivanjem u seniorsku vrstu unatoč sjajnim igrama, zatražio je promjenu državljanstva. "Nije bilo lako, ali moja obitelj je iz Hrvatske i osjećam duboku povezanost. Želim predstavljati Hrvatsku kao svoju domovinu", pojasnio je Segečić, koji se zbog svoje odluke suočio i s kritikama u australskim medijima.

Valentina Miletić bila je Kraljica Dalmacije, a sada ćemo je gledati na HTV-u

Segečićev put do Portsmoutha bio je zanimljiv. Nakon što je briljirao u Sydneyju, europsko iskustvo stjecao je na posudbi u nizozemskom Dordrechtu prije nego što je u ljeto 2025. stigao u Englesku. Odmah se nametnuo, zabivši pobjednički gol već u debiju. Njegov talent nije prošao nezapaženo; bio je na probi u Dinamu, a pratili su ga i europski velikani poput Liverpoola i Manchester Cityja. Stručnjaci hvale njegovu tehniku i pregled igre, a neki ga zbog stila uspoređuju sa zvijezdom Cityja, Bernardom Silvom.

Po dolasku pod hrvatsku zastavu, priključio se mladoj U-21 reprezentaciji Ivice Olića, a u prilagodbi mu je ključnu ulogu odigrao Niko Kranjčar, još jedna legenda Portsmoutha i trener u stožeru. "Niko je nevjerojatan. Od prvog dana mi je pružio podršku, prava je legenda", izjavio je Segečić. Njegov slučaj podsjeća na one Josipa Šimunića ili Anthonyja Šerića, rođenih u inozemstvu, koji su ostavili dubok trag u dresu Vatrenih. Svojim igrama u jednoj od najzahtjevnijih liga, Segečić dokazuje da je Hrvatska u njemu dobila istinskog dragulja za budućnost.
nogomet Portsmouth Adrian Segečić

RE
RedTree
19:15 25.04.2026.

Championship spada među deset najjačih liga svijeta, a mi smo "tanki" na krilnim pozicijama u napadu. Možda putnik na svjetsko prvenstvo!?

BJ
Barutanski jarak
19:15 25.04.2026.

Divno je biti Hrvatom!

FANTASTIČAN PODATAK

Ove brojke su nestvarne, pogledajte u čemu je Hrvatska sedma na svijetu!

Sveukupno gledano, 19 hrvatskih ogometaša je ove sezone postizalo pogotke u najjačih pet liga svijeta; engleskoj, španjolskoj, njemačkoj, talijanskoj i francuskoj. Na vrhu te ljestvice se nalazi napadač Osasune Ante Budimir koji je u prvenstvu poentirao 16 puta, a slijede ga Andrej Kramarić s 12, Igor Matanović s osam, Nikola Vlašić sa sedam te Martin Baturina sa šest pogodaka

