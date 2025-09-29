Navijači žestoko napali predsjednika Reala zbog Modrića: Tvrde da je krivac za sramotnu pogrešku

Koliko je hrvatski genijalac Luka Modrić poseban u svijetu nogometa najbolje se vidi kroz brojne reakcije navijača Real Madrida, kluba kojem je ovog ljeta nakon 13 godina trofejnih sezona i brojnih rekorda rekao doviđenja, zasigurno nije konačni zbogm. U Madridu je postao zlatna lopta i najtrofejniji nogometaš u povijesti kraljevskog kluba, no predsjednik Florentino Perez zaključio je kako mu Modrić ipak više nije potreban.

Nakon sjajne predstave kapetana vatrenih u derbiju protiv Napolija, popularna Instagram stranica koja prati kraljevski klub, The Madrid Views, a koju prati više od 600.000 ljubitelja Reala, posvetila je objavu našem virtuozu.

- Dragi Florentino Perez, postoji jedan 40-godišnjak imena Luka Modrić koji trenutno igra fantastično za Milan. Potpuno kontrolira vezni red, kreativan je, ima čarobni dodir vanjskom stranom noge. Obrati pažnju na njega – baš takav veznjak je potreban Realu’, napisao je administrator u sarkastičnom obraćanju.

Ispod objave uslijedili su brojni komentari razočaranih navijača Reala koji smatraju da je Perez napravio veliku pogrešku: ‘Luka, nedostaješ nam’, ‘Sramota je što smo ga pustili’, ‘Najveća Perezova pogreška’, ‘Nikad nam nije bio potrebniji’.