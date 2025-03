Luka Modrić i Cristiano Ronaldo opet će zaigrati zajedno? Pojavila se nevjerojatna priča

Jedan od najvećih nogometaša svih vremena Cristiano Ronaldo (40) želi dodati još jedan trofej svojoj bogatoj kolekciji - onaj s novog Svjetskog klupskog prvenstva koje se održava od 14. lipnja do 13. srpnja 2025. u SAD-u. No, postoji problem: njegov saudijski klub Al-Nassr nije se kvalificirao. Prema pisanju njemačkog Bilda, ovo bi moglo otvoriti vrata spektakularnom povratku u Europu, barem na kratko. Ronaldov Al-Nassr nije uspio osigurati mjesto na proširenom turniru na kojem će sudjelovati 32 kluba; iz Saudijske Arabije kvalificirao se Al-Hilal. Upravo zbog toga, španjolski portal "Eldesmarque" lansirao je vijest da bi Ronaldo tijekom turnira mogao ponovno odjenuti dres svog bivšeg kluba, Real Madrida, za koji je nastupao s ogromnim uspjehom od 2009. do 2018. godine, osvojivši pritom četiri Lige prvaka. To znači da bi, ostvari li se taj posao, Luka Modrić i on mogli ponovno zaigrati zajedno.

Kako bi takav, naizgled nevjerojatan, scenarij bio moguć? Ključ bi mogao ležati u posebnom pravilu FIFA-e. Navodno će za zemlje čiji klubovi sudjeluju na turniru biti otvoren dodatni, kratki prijelazni rok od 1. do 10. lipnja 2025. To bi omogućilo klubovima da registriraju igrače ranije, prije službenog početka ljetnog prijelaznog roka koji obično počinje 1. srpnja. Kontekst je važan jer većina ugovora profesionalnih nogometaša istječe 30. lipnja. FIFA je jasno naglasila: tijekom samog turnira, igrač može nastupati samo za jedan klub. Nema mogućnosti da igrač igra za jedan klub do 30. lipnja, a zatim za drugi od 1. srpnja na istom natjecanju.

Ronaldov ugovor s Al-Nassrom, prema dostupnim informacijama, također istječe 30. lipnja 2025. godine. Što će se dogoditi nakon toga, još uvijek je neizvjesno. Mnogi mediji ranije su izvještavali kako bi 40-godišnji Portugalac mogao napustiti saudijski klub upravo kako bi potpisao kratkoročni ugovor s nekim od sudionika Svjetskog klupskog prvenstva, s mogućnošću povratka u Saudijsku Arabiju nakon turnira. Postavlja se pitanje bi li Al-Nassr pristao na takvu vrstu "posudbe" ili privremenog aranžmana za svoju najveću zvijezdu.

Osim Reala, u kontekstu kratkoročnog angažmana za potrebe Svjetskog klupskog prvenstva spominjao se i Inter Miami, što bi značilo potencijalno udruživanje s Lionelom Messijem na klupskoj razini. Međutim, poznati stručnjak za transfere Fabrizio Romano oštro je demantirao takve špekulacije: "Izvještaji o tome da bi Cristiano Ronaldo i Leo Messi mogli zajedno zaigrati za Inter Miami na Svjetskom klupskom prvenstvu nakon kratkoročnog dogovora daleko su od stvarnosti. U tim pričama nema apsolutno nimalo istine."

Iako se trenutno radi isključivo o glasinama, kombinacija Ronaldove neupitne želje za natjecanjem na najvišoj razini, specifičnih FIFA pravila vezanih uz prijelazni rok i njegovog ugovornog statusa čini ovaj potencijalni povratak u Real Madrid, makar i samo za trajanja turnira, intrigantnom temom za nogometne fanove diljem svijeta.